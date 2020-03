Calcio, rinviate tutte le gare

dalla Serie D alla Terza categoria

CORONAVIRUS - Oggi l'ufficialità dello stop per tutti i campionati dilettantistici marchigiani. Rinviata al 15 marzo la 27esima giornata del girone F in programma domenica, che avrebbe visto in campo Matelica, Recanatese, Tolentino e Sangiustese

4 Marzo 2020 - Ore 17:56 - caricamento letture

Email 5 Condivisioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA