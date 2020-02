MACERATA - La decisione del tavolo tecnico, salvo ulteriori provvedimenti restrittivi dovuti al Covid-19. Per chi viene da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte si ricomincia a distanza il 10 marzo. Gli ambienti sono stati sanificati. Dalla prossima settimana sarà avviato in fase sperimentale anche lo smart working per alcune categorie di dipendenti

«Noi siamo e continuiamo ad essere una forza tranquilla. Da lunedì riprenderemo l’attività didattica e attiveremo servizi di didattica online per i residenti delle zone rosse insieme a modalità di lavoro a distanza per i dipendenti in difficoltà. Come abbiamo fatto nel caso dell’emergenza sismica, sentiamo il dovere di dare segnali di fiducia al territorio». Così il rettore dell’Università di Macerata Francesco Adornato in apertura della riunione odierna del tavolo tecnico di ateneo incaricato di seguire l’emergenza Coronavirus. I provvedimenti riguardano le lezioni in presenza e quelle online (che riguarderanno crica 150 studenti e 52 docenti di regioni più a rischio) e infine la possibilità di lavorare da casa per il personale tecnico amministrativo in particolari situazioni. La prossima riunione del Tavolo Tecnico di Ateneo è prevista per martedì (3 marzo) alle 11.

LEZIONI – Le lezioni in presenza ripartono da lunedì (2 marzo), salvo ulteriori provvedimenti restrittivi. Riprendono normalmente anche gli esami. In questi giorni di sospensione delle lezioni le sedi sono state sanificate. Sono inoltre stati installati dispenser di materiale igienizzante e rafforzate le misure di prevenzione igienico sanitarie. Anche i corsi dell’Istituto Confucio riprenderanno regolarmente da lunedì 2 marzo e riaprono al pubblico biblioteche, laboratori e sportelli al pubblico.

PER CHI VIENE DA REGIONI A RISCHIO – Per studenti e docenti (di ruolo e a contratto) delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte le lezioni riprendono online dal 10 marzo, attraverso un potenziamento della piattaforma informatica già in dotazione dell’ateneo. Le modalità di caricamento e fruizione dei materiali didattici saranno rese note ai diretti interessati tramite apposita comunicazione via email. Ai docenti sarà comunicato anche il calendario degli incontri formativi per l’utilizzo della piattaforma informatica.

LAVORO DA CASA – Dalla prossima settimana saranno avviate in via sperimentale per il personale tecnico amministrativo in particolari situazioni (figli fino a 6 anni, fruizione diretta della Legge 104, residenza in luoghi lontani dal lavoro) modalità di lavoro a distanza. La misura – adottata in via emergenziale – anticiperà in via sperimentale la successiva fase di definizione di apposito regolamento sul lavoro agile/smart working in collaborazione con il Comitato unico di garanzia dell’ateneo.