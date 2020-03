Coronavirus, «secondo morto nelle Marche

Primo contagio nel Maceratese»

COVID-19 - Nuovo bollettino dal Gores. Il Governatore Ceriscioli: «Sono 61 i casi positivi in regione, 55 nella provincia di Pesaro e Urbino, 5 in quella di Ancona, 1 in quella di Macerata»

3 Marzo 2020 - Ore 11:48

