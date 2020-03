COVID 19 - Nuovo videomessaggio del governatore Luca Ceriscioli: ha annunciato che i contagiati nelle Marche sono saliti a 38 e si attende l'esito di altri 30 tamponi

Ci sono altri tre contagiati dal Coronavirus nelle Marche mentre sono in attesa di risultati altri 30 tamponi. Lo ha annunciato in un videomessaggio il governatore Luca Ceriscioli pochi minuti fa. «Ad oggi i casi salgono a 38 nelle Marche, sei persone sono in terapia intensiva e c’è un deceduto (un 88enne di Fano che si è spento questa mattina)». I tre casi sono tutti nel Pesarese.

Il governatore ha annunciato inoltre che «Oggi abbiamo anche stanziato un milione di euro per far fronte a questa emergenza e che sono destinati alle strutture sanitarie che devono far fronte all’aumento dei costi per gestire l’emergenza. In serata arriveranno nuovi dispositivi per la protezione personale di chi si occupa della gestione sanitaria. Abbiamo già predisposto negli ospedali Marche Nord e a Torrette spazi da dedicare a gruppi di posti letto in terapia intensiva per avere già a disposizione una organizzazione funzionale al massimo». Sul decreto ha ribadito: «Nelle osservazioni presentate al governo avevamo chiesto le misure più forti in tutta la regione, ma il governo ha preferito limitarle alla provincia di Pesaro e Urbino e ha tolto in maniera espressa il potere di ordinanza su questa materia alle Regioni. Se ci fosse una evoluzione anche in altri territori telefonerò al ministro per chiedere di estendere le misure. La prevenzione permette al servizio sanitario di lavorare al meglio».