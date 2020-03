COVID 19 - Rilevati 11 nuovi tamponi positivi (10 da Pesaro e 1 da Ancona). Sono invece 228 i casi in isolamento domiciliare, 7 i ricoveri in terapia intensiva e 9 i ricoveri fuori dalla terapia intensiva

Il Gores ha comunicato questa sera che “la Sod Virologia ha rilevato 11 tamponi positivi al Coronavirus, 10 provenienti dall’Area Vasta 1, provincia di Pesaro Urbino, e 1 dall’Area vasta 2, provincia di Ancona. Questi 11 campioni saranno inviati domani all’Istituto superiore di sanità per la conferma. Sale dunque a 35 il numero di campioni positivi nella Regione Marche, 33 a Pesaro Urbino più 2 nella provincia di Ancona. Sono invece 228 i casi in isolamento domiciliare, 7 i ricoveri in terapia intensiva e 9 i ricoveri fuori dalla terapia intensiva”.

«Ringrazio tutti gli operatori sanitari e tutti coloro che anche in questo fine settimana hanno garantito presenza, assistenza e intervento h24 -ha detto il presidente Luca Ceriscioli- stiamo lavorando tutti insieme per fronteggiare l’emergenza e questo è un grande valore per la nostra regione».

IN ITALIA, secondo i dati diffusi oggi pomeriggio da Angelo Borrelli, capo del dipartimento Protezione Civile, il totale del numero dei guariti è incrementato di 33 unità rispetto a ieri, per un totale di 83. Sono 5 i decessi registrati, per un totale di 34. Il totale delle persone attualmente contagiate è 1577, di cui: 798 (51%) isolamento domiciliare senza sintomi, o sintomi lievi da non richiedere cure. 639 ricoverati con sintomi (41%), 140 ricoverati in terapia intensiva (9%) di cui 106 in Lombardia. I tamponi effettuati in totale sono 21.127.