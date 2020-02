PROVVEDIMENTO - Fino al 15 marzo sarà necessario per rientrare in classe dopo 5 giorni di assenza. Nelle Marche era stato abolito nel 2019

Torna l’obbligo del certificato per il rientro a scuola dopo 5 giorni di assenza. Le Marche sono una delle dieci regioni italiane in cui non era più obbligatorio. In regione era stato abolito dal 2019. A stabilire la necessità del documento firmato dal medico il decreto del presidente del Consiglio del 25 febbraio scorso.

Fino al 15 marzo la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avverrà solo dietro presentazione di certificato medico. La norma specifica che ciò avverrà «anche in deroga» alle disposizioni vigenti.

(a.p.)