COVID-19 - La decisione discussa dal governo vale per tutta Italia. Il ministro Azzolina chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico

Scuole e università chiuse in tutta Italia, ma non c’è ancora l’ufficialità. A riferire la decisione diffusa di fermare le lezioni, per far fronte all’emergenza del Coronavirus, è stata l’Ansa. Ma il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, parlando con i cronisti a Palazzo Chigi, ha affermato di aver chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico, dopo l’incontro tra il premier Conte e i ministri dal quale è emersa la volontà di fermare l’attività didattica. «La decisione – ha proseguito – arriverà nelle prossime ore». Se questa scelta dovesse essere confermata le scuole e le università rimarranno chiuse fino al 15 marzo.

Scuole e atenei nelle Marche devono comunque rimanere chiusi fino a domenica, in base ad una ordinanza emessa ieri dal governatore Luca Ceriscioli visto l’aumentare dei casi, saliti a 84 con tre persone morte e quattro province coinvolte (Pesaro, che registra la maggior parte dei casi, Ancona, Macerata e Fermo).

Se la decisione del governo verrà confermata le la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Macerata, in programma lunedì, potrebbe saltare.



Oltre alla scuole gli italiani dovranno cambiare stile di vita almeno per 30 giorni. Niente strette di mano, niente abbracci, basta meeting e congressi, stop alle manifestazioni, anche a quelle sportive. Le partite di calcio, semmai, potranno avvenire solo a porte chiuse. Ma si deciderà nelle prossime ore la soluzione definitiva. Il governo mira anche a potenziare il sistema sanitario, con un aumento del 50% dei posti nelle terapie intensive, quelle più sotto pressione in emergenza coronavirus. Per quel che riguarda lo sforamento del deficit, la richiesta potrebbe arrivare venerdì in Parlamento.