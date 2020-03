LA DONNA è arrivata dal Pesarese, fa parte di uno dei 24 casi di contagio già accertati. Un altro anziano invece è stato trasportato a San Benedetto perché aveva bisogno della sala a pressione negativa

I casi positivi al Coronavirus nelle Marche sono in tutto 24 di cui 23 nella provincia di Pesaro e 1 in Ancona (aggiornamento della tarda serata di ieri da parte del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli). Tra loro alcuni sono sono stati trasferiti in Rianimazione in altri ospedali. E’ il caso di un’anziana del Pesarese che è stata trasferita nella notte all’ospedale di Civitanova. E di una coppia, sempre di anziani e del Pesarese: la moglie è stata trasferita al “Torrette” di Ancona, il marito di 84 anni la notte scorsa, intorno alle 2, è stato trasferito all’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto.

«Il motivo è che l’uomo aveva bisogno della sala a pressione negativa, presente nel reparto Rianimazione dell’ospedale di San Benedetto ma che non si trova in tutti gli ospedali della regione», rassicura Cesare Milani, direttore dell’Area Vasta 5 che aggiunge: «Alla stanza si accede dall’esterno per cui l’uomo non è entrato in contatto con nessun paziente o operatore dell’ospedale. Il trasporto è avvenuto con tutte le precauzioni necessarie per gestire situazioni di questo tipo e tutto si sta svolgendo nella massima sicurezza e secondo i protocolli ministeriali».

Con l’aumentare del numero dei contagi è chiaro che i presidi ospedalieri marchigiani dovranno attrezzarsi per far posto a coloro che hanno bisogno di cure particolari, come del caso del 84enne di Pesaro. «Tra le misure che si dovranno adottare a livello regionale – precisa Milani – ci sarà quella di dedicare un reparto rianimazione, in uno degli ospedali regionali che deciderà il Gores di Ancona, per ospitare pazienti con Covid-19 che necessitano di particolari attrezzature»