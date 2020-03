CORONAVIRUS - La decisione dopo un consulto con Fabrizio Volpini, presidente della Commissione Sanità

Allarme Coronavirus: consigliera regionale abbandona Palazzo Leopardi dopo aver accusato sintomi influenzali in aula. Dopo un consulto con Fabrizio Volpini, medico e presidente della Commissione Sanità, la consigliera è tornata a casa per essere sottoposto al tampone. «Ieri sera avevo un po’ di febbricola e difficoltà respiratorie – ha detto -. Ho preso una tachipirina e questa mattina sono venuta in Consiglio Regionale perché non avevo più la febbre. Ma per precauzione è meglio che faccia il tampone. Sto aspettando a casa l’arrivo dei sanitari. Sicuramente non sarà nulla, io mi sento bene, ho solo un po’ di tosse e un peso quando respiro». A metà febbraio, la consigliera aveva partecipato ad un incontro politico a Roma. «C’erano persone provenienti dall’Emilia, dal Veneto e dalla Lombardia. Per un politico è normale avere un contatto con tantissime persone».

(in aggiornamento)