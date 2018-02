MACERATA - La decisione è stata presa in serata. Roberto Fiore (Forza Nuova): «Noi domani ci saremo comunque perché siamo candidati alle elezioni»

Vietate tutte le manifestazioni in città: in serata è arrivato l’annuncio della prefettura di Macerata. Domani alle 20,30 era prevista la manifestazione di Forza Nuova e sabato quella antifascista (l’Anpi aveva già annunciato che non vi avrebbe preso parte).

La prefettura scrive che «si accoglie l’invito del sindaco di Macerata a non effettuare manifestazioni nei prossimi giorni per consentire il ripristino delle condizioni di serenità per la comunità maceratese. Si auspica analogo senso di responsabilità da parte degli altri promotori di manifestazioni annunciate aventi ad oggetto i tragici fatti dei giorni scorsi, l’orrenda morte della giovane Pamela e l’indiscriminata sparatoria contro persone inermi. Qualora non intervenga l’auspicato senso di responsabilità si provvederà a vietare lo svolgimento delle stesse ai sensi di legge».

Roberto Fiore, leader del movimento di ultradestra Forza Nuova, ha dichiarato: «Noi ci saremo comunque perché siamo candidati alle elezioni e dunque il provvedimento del prefetto è illegale. Allora dovrebbe annullare i comizi di tutte le forze politiche». La manifestazione di Forza Nuova prevista per domani (giovedì) alle 20,30 in piazza Battisti dunque non è autorizzata. Così come quella antifascista di sabato anche se i centri sociali hanno annunciato: «La faremo comunque» (leggi l’articolo).

Domani attorno alle 12,30 sarà a Macerata il presidente del Senato Pietro Grasso per visitare i feriti in ospedale.