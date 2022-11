MACERATA - L'installazione dell'impianto è iniziata ormai da qualche giorno ma i residenti non si rassegnano. «Doveva sorgere in via Bizzarri, perché l'hanno spostata?»

di Alessandra Pierini (foto Fabio Falcioni)

Sono già iniziati i lavori per il posizionamento di una antenna telefonica di 28 metri di altezza nel parcheggio del supermercato Oasi a Macerata. I residenti della zona però non si rassegnano. In 250 hanno firmato, nel giro di due giorni, una petizione già depositata in Comune per chiedere di rivedere la posizione dell’antenna e sospendere immediatamente i lavori.



«In origine – racconta Ernesto Vissani, uno dei residenti della zona – l’installazione era prevista in via Bizzarri, in una zona un po’ più periferica ma a luglio i residenti della via si opposero e per lungo tempo non abbiamo saputo più nulla. Solo una decina di giorni fa abbiamo saputo che sarebbe stata installata in via Mattei. Non siamo contro il 5g ma chiediamo un minimo di precauzioni e una decisione ponderata».

La nuova stazione radio base è stata commissionata dalla Iliad che aveva chiesto di poterla installare nell’area Cincinelli Corneto dove si era subito costituito un comitato di residenti che si erano opposti fermamente. Da lì la scelta da parte dell’amministrazione dell’attuale collocazione «peggiorativa – si legge nella petizione – rispetto all’originaria collocazione in quanto molto vicina ai fabbricati di civile abitazione con evidente maggiore esposizione alle emissioni elettromagnetiche».

Da qui la richiesta dei 250 firmatari di conoscere le motivazioni che hanno portato a decidere di piazzare l’antenna nell’area a ridosso di un rione densamente popolato e di rivalutare la decisione presa.