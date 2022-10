Caro gasolio, taglio dei bus

e aumenti delle tariffe dei parcheggi

Si paga anche in piazza della Libertà

MACERATA - Apm in perdita di 700mila euro per il servizio trasporti, ad incidere anche il calo degli utenti. La giunta cerca di recuperare: il piano è emerso da una mail inviata per errore dall'assessore Laura Laviano. Prima mezz'ora gratuita, poi due euro l'ora nei nuovi parcheggi creati dall'amministrazione. Da 3 a 5 euro il costo giornale nei Park Centro Storico e Sferisterio, l'annuale da 162 a 200 euro. Rincarano anche i permessi residenti

di Luca Patrassi

Quasi non credevano ai loro occhi oggi i vari personaggi che si sono visti arrivare, comodamente via mail, le anticipazioni dei contenuti della delibera che la giunta comunale si appresta a varare per sistemare i conti dell’Apm con particolare riferimento al trasporto pubblico locale e ai parcheggi. Apm ed esponenti di giunta e di maggioranza si erano incontrati anche di recente per affrontare le varie questioni sul tappeto, iniziando da quella economica.

Tagli in vista per il trasporto pubblico, aumento delle tariffe dei parcheggi. Il tutto doveva ancora essere definito e discusso, ma appunto oggi l’assessore Laura Laviano ha preso il documento di sintesi e lo ha spedito alla mailing list sbagliata. «Buongiorno a tutti, vi giro anche qui – la mail della Laviano è indirizzata alla giunta, ma appunto è arrivata anche a molti altri estranei alla vita dell’amministrazione – tutte le proposte di Apm e la sintesi sulle tariffe parcheggi che abbiamo raggiunto in giunta dopo numerosi incontri iniziati a febbraio 2022. Sintesi che ha trovato d’accordo anche Apm. L’azienda ci chiede di intervenire quanto prima sui parcheggi e soprattutto sul Tpl per l’aumento dei costi, soprattutto quello del carburante, che a febbraio non si poteva immaginare arrivasse a triplicare. Vi chiedo cortesemente di arrivare ad una conclusione entro la prossima settimana da condividere con il/i vostro/i assessore/i di riferimento. E’ importante che la delibera venga approvata in giunta nel mese in corso. Vi allego inoltre la bozza della delibera, che sarebbe stata approvata a luglio, ma che non essendo stata condivisa con la maggioranza è stata rimandata. Certa di una vostra collaborazione vi auguro una buona giornata».

La lettura del documento non induce all’ottimismo, e per il futuro del servizio di trasporto pubblico in città e sul costo dei parcheggi. Si parte dai trasporti e il virgolettato è il contenuto della proposta di delibera. L’obiettivo: «Considerato come l’obiettivo principalmente preordinato a conseguire una maggiore efficienza ed efficacia del sistema del trasporto pubblico attraverso una più funzionale pianificazione del servizio stesso presupponga dunque la razionale riorganizzazione delle corse e delle linee complessivamente riconducibili al vigente programma di esercizio».

I numeri: «Sensibile contrazione del numero di utenza che utilizza l’autobus attestata, nel corso del biennio di pandemia 2020 e 2021, dalla diminuzione del numero degli abbonamenti con una riduzione percentuale di oltre il 30% così come del numero dei biglietti venduti, tendenza tuttavia confermata per ora anche per il corrente esercizio 2022, con una riduzione di utenti nei medesimi termini percentuali, conseguente calo del volume dei ricavi ed ampliamento pertanto del risultato negativo di gestione».

Le perdite: «I minori ricavi da utenza associati ad un generalizzato aumento dei costi di funzionamento e mancanza di ristori hanno in ultima analisi generato, per quanto asserito da Apm, una forte perdita operativa subita dal servizio e stimata in oltre 700mila euro, pari a circa 1 euro a chilometro (0,87)».

La soluzione ipotizzata è la «riduzione nel complesso di 134.391 chilometri rispetto all’attuale programma di esercizio, sono riconducibili a linee di intervento sostanzialmente riassumibili nelle direttrici finalizzate al mantenimento delle attuali corse aggiuntive scolastiche fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, alla riduzione dei chilometri non a contributo regionale con taglio nelle fasce orarie a basso utilizzo, alla copertura di alcune corse in accordo con il servizio del trasporto extraurbano e riduzione del servizio in alcune fasce feriali durante il periodo estivo, provvedendo quindi ed in ultima analisi, specificamente: la rimodulazione di alcune delle corse delle Linee 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11 e 12 nonché delle Linee festive 8, 9 e 10, a decorrere dagli orari, con la contestuale introduzione del cd “bus a chiamata”, per la totalità delle linee, per il mese di agosto all’applicazione dell’orario festivo nelle giornate di sabato e, nella giornata del 31 dicembre, dell’orario feriale al mattino e quello festivo al pomeriggio».

La decisione ipotizzata è quella di dar corso «alle modifiche in questione con applicazione a carattere appunto di sperimentazione, limitatamente al periodo settembre 2022 – giugno 2023, posto che nelle more, occorrerà provvedere, di concerto con APM; ad individuare e commissionare ad una società specializzata la realizzazione di apposito studio preliminare volto a delineare in via definitiva un nuovo piano del trasporto pubblico locale connotato da effettiva ottimizzazione del servizio prevalentemente in termini di complessiva ridefinizione e razionalizzazione dei rispettivi percorsi e delle linee anche in rapporto allo sviluppo che ha contraddistinto la città nel corso degli ultimi anni».

Dal trasporto ai parcheggi, ecco le linee guida della nuova proposta che emerge sempre dal documento fatto girare dall’assessore Laviano. Mezz’ora gratuita di sosta in Corso Cavour, Corso Cairoli, Piazza Mazzini: La misura diventa strutturale. Essa è accompagnata dalla introduzione della sosta a pagamento in Via Piave lato destro, mentre il lato sinistro diventa riservato ai residenti. Anche la sosta lungo b.go. San Giuliano viene riservata ai residenti.

Piazza Vittorio Veneto e Piazza della Libertà: sosta a pagamento con tariffa oraria di 2 euro e prima mezz’ora gratuita.

Parcheggio Centro Storico (ex Park Sì) e Parcheggio Sferisterio: orario di sosta a pagamento 8-20 – tariffa oraria di 0,80 euro (ora è di 0,70 euro), tariffa giornaliera di 5 euro. (attualmente è di 3 euro). Abbonamento annuale (con targa abbinata) 200 euro (ora è di 162 euro) valido per due strutture (il principale e uno a scelta tra Garibaldi e Tribunale). Per il secondo abbonamento aumento del 50% – per gli ulteriori abbonamenti aumento del 100% .

Parcheggio Garibaldi: orario di sosta a pagamento 8-20 – Tariffa oraria di 0,70 euro, tariffa giornaliera 3 euro. Abbonamento annuale 100 euro valido per la sola struttura Garibaldi. Parcheggio tribunale: si mantiene l’attuale tariffa oraria e orario di sosta a pagamento 9-13. Giornaliero 2 euro. Abbonamento annuale di 80 euro.

Parcheggi a raso: si ritiene che le tariffe e le condizioni di sosta debbano rimanere invariate. Si propone che l’abbonamento in strada/struttura con possibilità di parcheggiare ovunque sia portato a 40 euro al mese (30 euro per auto elettriche).

Area Camper: si approva la tariffa di 1 euro all’ora e 10 euro al giorno.

Permessi per i residenti in centro storico con possibilità di parcheggio nei posti blu sono maggiorati di 20 euro per il primo permesso e di 30 euro per il secondo.

