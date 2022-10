«Niente pista sul ghiaccio,

niente villaggio di Natale

Diteci cosa farete per le feste»

MACERATA - Il consigliere Andrea Perticarari prende lo spunto da alcune dichiarazioni dell'assessore Laura Laviano e interroga il sindaco sulle spese per le luminarie, sulla regolamentazione della Ztl e, più in generale, su quale sarà l'impegno dell'amministrazione per le festività

14 Ottobre 2022 - Ore 18:32 - caricamento letture

Azione a tuttocampo quella del consigliere comunale del Pd Andrea Perticarari. L’altro ieri l’ordine del giorno per la contitolazione dello stadio comunale Helvia Recina al calciatore maceratese Giuseppe Puno Brizi ed oggi una iniziativa in chiave natalizia. Nel particolare l’esponente dem ha presentato una interrogazione con risposta scritta per conoscere le intenzioni della giunta comunale alla luce delle recenti esternazioni dell’assessore comunale Laura Laviano.

Perticarari premette come di recente «l’assessore Laura Laviano affermava che durante le festività natalizie di quest’anno “per problemi di salute del gestore della ditta che si sarebbe occupata dell’allestimento, non si potrà avere a Macerata né la pista di ghiaccio né il villaggio di Natale” e che ci sarebbero “piani alternativi”» per poi chiedere al primo cittadino di rispondere su una serie di questioni: «Sono state contattate altre imprese al fine di poter allestire la pista di ghiaccio e/o il villaggio di Natale? Se sì, quando, quali e se ci sono eventualmente preventivi od altri atti e/o documenti protocollati? Quali sono gli altri piani alternativi di cui parla l’Assessore Laviano? Le spese riguardanti le luminarie di Natale che verranno eventualmente installate saranno totalmente a carico del Comune? Durante le festività natalizie, e se sì in quale misura, è intenzione di questa Amministrazione di modificare la regolamentazione per l’accesso al centro storico? Qual è la misura delle risorse finanziarie che il Comune ha previsto di utilizzare per l’organizzazione delle iniziative nelle festività natalizie?».

(L. Pat.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA