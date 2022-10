MACERATA - Il Comune ha fatto dietrofront dopo le polemiche dei giorni scorsi. «In un atteggiamento di ascolto e confronto con i maceratesi abbiamo deciso di mantenere invariata la tariffa». Inoltre ripristinate le due tipologie di permesso residenti

Sosta a Macerata, rimane invariata la tariffa in zona ospedale. A dirlo sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli. Un passo indietro su una delle questioni che avevano sollevato polemiche e commenti rabbiosi dei maceratesi per l’aumento dei costi della sosta (leggi). Qualcosa è cambiato, spiega il primo cittadino: «Dopo l’approvazione e la comunicazione alla cittadinanza della delibera relativa al nuovo piano di sosta e parcheggi, in un atteggiamento di ascolto e confronto con i maceratesi, abbiamo affrontato, come Giunta e come maggioranza, l’aspetto relativo alla revisione della tariffa oraria nella zona H – quella relativa all’ospedale e al quartiere di Santa Lucia – e abbiamo deciso di mantenere invariata la tariffa di sosta di 0,70 euro all’ora (invece di 1 euro all’ora come inizialmente previsto dalla rimodulazione)».

In accordo con l’Apm la Giunta «ha deciso di andare incontro alle esigenze dei cittadini e, con una operazione virtuosa, si è impegnata, prima dell’entrata in vigore delle nuove tariffe prevista per il 1 novembre, a mantenere invariata tale tariffazione. In questo modo, in merito alla sosta su strada, restano invariate le tre fasce tariffarie (1,20 – 1,00 – 0,70) e la fascia oraria (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19).

Sono state inoltre ripristinate, rispetto alla rimodulazione annunciata alcuni giorni fa, le due distinte tipologie di permesso residenti (questione che era stata sollevata dal consigliere di Italia viva, Ulderico Orazi, ndr): la prima relativa alla sosta sui posteggi a pagamento (in concessione ad Apm) e la seconda che riguarda i posteggi riservati alla sosta (quelli bianchi con disco orario e quelli gialli riservati ai residenti). Abbiamo fatto del confronto e dell’ascolto con la città il nostro punto di forza e rivedere decisioni prese quando queste presentano criticità, riteniamo costituisca un atteggiamento di sensibilità e responsabilità».

