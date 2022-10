Parkgate, le opposizioni insorgono

ma Laviano gioca allo scaricabarile

«L’Apm il bancomat del centrosinistra»

MACERATA - Dopo la mail sfuggita all'assessore con il previsto piano di aumenti delle tariffe per i parcheggi e tagli alle corse dei bus per fronteggiare la perdita della partecipata nel servizio trasporti, è scoppiato il caos. Ricotta, Monteverde, Cicarè e il M5S attaccano l'amministrazione: «Utilizzino il milione di utile dell'Apm», «Proposte che preoccupano», «Politici a loro insaputa», «Pura follia», i commenti delle minoranze. La leghista con delega alla Mobilità dà però la colpa alla precedente amministrazione. Oggi intanto il Comune fa sapere che è prorogata fino a gennaio la sosta gratuita per la prima mezz'ora in corso Cavour e in corso Cairoli e per la prima ora in piazza della Libertà

di Luca Patrassi

Entri in Consiglio e senti l’assessore al Bilancio Oriana Piccioni presentare i dati del bilancio, compreso il milioncino di utili dell’Apm pur con il calo del fatturato delle farmacie comunali, esci dal Consiglio e scopri che l’assessore alla mobilità Lara Laviano, assicura per errore, ha inviato a una serie di persone una bozza di delibera su trasporto pubblico e parcheggi con un documento riservato dell’Apm che evidenzia problemi importanti di bilancio e prevede il taglio delle corse e l’aumento delle tariffe. La giunta si prepara a deliberare sul tema, su gentile richiesta dell’Apm, ed intanto l’opposizione contesta duramente il tutto. Con l’assessore che tenta di smarcarsi e dà la colpa alla precedente amministrazione.

Una serie di incongruenze quelle che segnala il capogruppo del Pd Narciso Ricotta: «L’amministrazione comunale intende tagliare le corse degli autobus pubblici: una misura che contrasta con la necessità di ridurre l’utilizzo delle auto visto la necessità di risparmiare il consumo di combustibili. Il cittadino, quindi, viene spinto ad utilizzare di più la propria auto e quando poi va a parcheggiarla si trova a pagare l’aumento della sosta che la giunta comunale si appresta a varare. L’amministrazione vuole rilanciare il centro storico ma poi aumenta il costo dei permessi di sosta per i residenti. Si pensa di dare un incarico per razionalizzare il trasporto pubblico: ma l’Apm dovrebbe già avere un progetto redatto dai suoi tecnici che sono esperti in materia. Una contraddizione dietro l’altra: insomma non c’è alcuna logica in quanto previsto dal centrodestra che governa la città. Il settore parcheggi dell’Apm è stato sempre in attivo mentre ora, dopo due anni del sindaco-imprenditore Parcaroli, rischia di andare in rosso e, quindi, si corre ai tagli ed agli aumenti. Ma l’Apm ha di recente approvato il suo bilancio con oltre un milione di utili: perché non utilizzare quelli invece di effettuare tagli ed aumenti? L’Apm è un’azienda pubblica volta a finalità sociali in equilibrio di bilancio non una società privata destinata a fare utili».

Macerata Bene Comune, con la consigliera Stefania Monteverde, segnala negativamente alcuni dei contenuti nel piano Apm: «Facciamo notare le proposte ci preoccupano: il previsto taglio dicirca 40 corse degli autobus urbani tolgono servizi di mobilità ai cittadini, soprattutto chi lavora, anziani, giovani, proprio ora in cui le famiglie debbono ridurre le spese per le auto. Il previsto aumento del parcheggio Centro Storico (exParkSì) da 3 euro a 5 euro al giorno (l’abbonamento da 162 euro a 200 euro l’anno) e l’ipotesi anche della chiusura notturna degli ascensori penalizza il centro storico. Si propone di aumentare i costi del parcheggio Centro storico e contemporaneamente di fare parcheggi blu intorno ai Giardini. E i 20 posti sulla piazza potrebbero diventare a pagamento, trasformando la piazza centrale in un parcheggio per fare utili».

Alberto Cicarè per Strada Comune osserva: «L’assessora diffonde una bozza di delibera di giunta che prende atto delle richieste di Apm per una forte contrazione delle corse degli autobus e per un aumento delle tariffe dei parcheggi. Non entro sul dettaglio dei contenuti, ci sarà da fare battaglia in un futuro prossimo. Però alcune cose bisogna dirle. Ancora una volta l’Apm detta, l’Amministrazione comunale scrive. Dovrebbe essere il contrario. La politica, quella vera, dovrebbe capire le situazioni e decidere per il bene pubblico, anche con provvedimenti duri e poco popolari, non farsi imporre le scelte da soggetti tecnici che hanno il fine di tenere in ordine i loro conti. Ma purtroppo questa Amministrazione è composta per buona parte da politici a loro insaputa, a cominciare dal sindaco. Abbiamo chiesto più volte, nel corso di questi due anni, di riorganizzare il servizio per renderlo più efficace e meno costoso, prendendoci solo alzate di spalle. Ecco i risultati».

Poi il gruppo del M5S attacca e tira in ballo anche l’ex sindaco Romano Carancini: «Con la delibera di cui parliamo si sostiene che essendoci a Macerata 70 auto ogni 100 abitanti, l’uso del mezzo pubblico è basso, quindi per far risparmiare l’Apm, diminuiamo i chilometraggi dei bus. Nessun interrogativo si pone l’Amministrazione Parcaroli sul perché fino ad oggi i maceratesi non abbiano usato un servizio inefficiente che non risponde a nessuna esigenza del cittadino. Diminuire le corse per far risparmiare l’Apm in questo momento storico è, a nostro parere, pura follia. Siamo certi che se i maceratesi avessero un servizio pubblico efficiente, una buona percentuale di loro non tarderebbe ad orientare la scelta verso questo tipo di trasporto. Per essere ancora più chiari, se da Santa Croce devi andare in centro e capisci che con la tua auto spendi 5 euro mentre se prendi un bus che passa ogni 7/10 minuti ci arrivi con 1 euro, la scelta diventerebbe spontanea. La realtà di oggi è che i bus girano vuoti per uno studio della mobilità probabilmente molto carente e perché vecchie scelte di Carancini & co. hanno esaltato il parcheggio Centro storico proponendo l’abbonamento mensile per la sosta ad un costo inferiore del 50% a quello dell’abbonamento dei bus».

C’è anche il tempo per una nuova polemica dell’assessore Laura Laviano: «Perché la consigliera Stefania Monteverde non dice a tutti i cittadini che l’amministrazione Carancini-Monteverde ha spremuto fino all’osso Apm esaurendo oltre 2 milioni di investimenti? Investimenti che Apm avrebbe dovuto fare fino al 2040 (data di scadenza concessione parcheggi) quale remunerazione della concessione stessa inoltre si sono fatti anticipare i canoni di locazione della sede di viale Don Bosco per almeno 10 anni. Addirittura i canoni delle lampade votive del cimitero. Per loro Apm era un bancomat per noi un costo. A fine 2020 abbiamo chiesto un contributo di 10 mila euro per asfaltare piazza Nazario Sauro, dal momento che ci sono i loro stalli e c’è stato risposto che non hanno più un euro da investire sulla città. L’aumento dei titoli di viaggio altro non è che il recepimento di norme regionali non è di certo una decisione comunale. Ricordiamoglielo sempre come hanno amministrato alla signora Monteverde. Appena eletti ci siamo trovati nel pieno di una pandemia, poi la guerra ora la speculazione sul metano e il caro energia. Loro hanno amministrato negli anni d’oro e cosa hanno lasciato in città? Avessero amministrato nei loro 10 anni come noi in questi 2 oggi Macerata avrebbe un altro volto».

Infine oggi il Comune ha firmato una nota in cui annuncia la proroga della sosta gratuita in piazza della Libertà e nei corsi principali. «È stato prorogato fino al 31 gennaio il regime di sosta breve agevolata previsto nelle zone soggette a tariffazione di corso Cavour e corso Cairoli, piazza Mazzini e piazza Vittorio Veneto nonché della disciplina temporanea di accesso alla ztl del centro storico. La decisione è stata presa dall’Amministrazione comunale viste le valutazioni positive che hanno permesso di contribuire a supportare lo svolgimento delle attività commerciali ed economiche che insistono nel centro storico agevolando l’accesso e la permanenze della sosta veicolare».

