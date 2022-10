MACERATA - La settimana prossima è previsto un incontro per definire le varie posizioni, tra i partiti che compongono la maggioranza però il clima è molto teso per via dello shopping meloniano e della richiesta di Fratelli d'Italia di avere un peso maggiore. In Regione ci si aspettava il nome di Anna Menghi per la Commissione Sanità, invece la Lega ha proposto Luca Serfilippi

di Luca Patrassi

FdI chiede la delega alla Sanità, finora espressione di un uomo della Lega. Una professionalità incompresa e non utilizzata. Così, più o meno, si era espresso il consigliere delegato alla Sanità Giordano Ripa nel motivare le dimissioni dal gruppo comunale della Lega. Doveva passare subito con Fratelli d’Italia ma è rimasto incastrato per un paio di settimane sulle porte girevoli che si sono bloccate. Ripa, preso alla sprovvista, ha annunciato l’adesione al gruppo misto: FdI aveva fatto sapere di aver bloccato gli ingressi di consiglieri da altri partiti della maggioranza. Passate le elezioni, l’intesa sembra essere saltata visto che appunto Ripa è passato a Fratelli d’Italia. La Lega ha chiesto di indicare un altro consigliere per la Sanità, ma Fratelli d’Italia ha presentato la stessa richiesta al primo cittadino e la settimana prossima la questione dovrebbe essere discussa in maggioranza. Il clima non è bellissimo, tensione tra Fratelli d’Italia e Lega ed anche nella civica Parcaroli lo shopping dei meloniani e i continui attacchi all’Apm guidata dall’ex civico Gianluca Micucci Cecchi è al centro delle fibrillazioni.

Il primo cittadino Sandro Parcaroli dice di non curarsi dei retroscena, «sono qui per fare il bene della città, non per seguire gli interessi dei partiti». Bene, quindi la domanda del giorno non è se è nata prima la delega alla Sanità o Ripa. Per la verità, giusto per dire, in due anni di amministrazione, non è che si sia visto molto sul fronte sanitario, ad iniziare dal nuovo ospedale. Solo i penultimatum dell’assessore regionale, puntualmente inevasi nel silenzio del consigliere delegato e di tutti gli altri.

A proposito di Regione, si pensava che la presidenza della commissione Sanità, dopo le dimissioni di Elena Leonardi, approdata al Senato, potesse rimanere in provincia, lato Lega, nello specifico Anna Menghi. L’altro giorno però la riunione del gruppo del partito di Salvini ha discusso la questione senza definirla: il nome che il partito sostiene è quello di Luca Serfilippi, cosa che conferma l’assenza di peso politico di Macerata città. Lega a trazione pesarese ed ascolana con enclave camerte-cingolana. Menghi dunque fuori da una commissione Sanità rispetto alla quale pure avrebbe qualcosa da dire se non altro per i tanti anni passati nel settore.