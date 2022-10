MACERATA - Il Consiglio ha approvato l'adozione preliminare, un intervento di 5,6 milioni. Gli impianti sportivi trasferiti all'ex Cras. Convenzione con Unimc. L'assessore Iommi: «E' previsto per gennaio il secondo passaggio consiliare per l’adozione definitiva e sarà in quella sede che potremo allegare l’atto convenzionale definitivo sottoscritto dai due Enti»

Ex Cus: via libera alla case popolari. Il Consiglio comunale ha approvato nelle ultime due sedute del 24 e 25 ottobre (leggi l’articolo), l’adozione preliminare della variante urbanistica per la trasformazione dell’area sportiva (ex Cus tra via Valerio e via Tucci) in area residenziale per la realizzazione di 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica e la connessa variante per la realizzazione del nuovo Centro Universitario Sportivo in viale Indipendenza (area ex Cras).

L’intervento di edilizia economica e popolare, uno dei più consistenti tra quelli realizzati nell’ultimo decennio è pari a 5,6 milioni e fa parte del Pinqua (Programma innovativo per la qualità dell’abitare), il cui bando è stato vinto dal Comune e finanziato dal ministero per complessivi 15 milioni di euro. «Si tratta – spiega l’amministrazione – di un intervento finalizzato a completare e riqualificare l’intera zona residenziale affacciata sul parco di Fontescodella, destinato anch’esso a una riqualificazione ambientale complessiva e arricchito da dotazioni sportive e ludico-ricreative. Inoltre il quartiere sarà sgravato dall’eccesso di congestione veicolare attraverso la previsione di una nuova bretella».

La giunta ha, inoltre, approvato nella seduta di ieri, lo schema di convenzione elaborato di concerto con le strutture tecnico-amministrative di Unimc. Come ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Silvano Iommi «la convenzione, una volta vagliata dal nuovo cda dell’Ateneo in fase di insediamento, avrà durata di 36 mesi e regolerà sia le modalità di cessione dell’area che la continuità delle attività sportive del Cus nella fase di transizione; il Comune si impegna, infatti, a concedere all’Università l’utilizzo non oneroso degli impianti sportivi disponibili. Pertanto, effettuato questo primo passaggio in Consiglio comunale per l’adozione preliminare della variante, è previsto per gennaio 2023 il secondo passaggio consiliare per l’adozione definitiva e sarà in quella sede che potremo allegare l’atto convenzionale definitivo sottoscritto dai due Enti. Resta inteso – conclude Iommi -, che la data ultima prevista per l’avvio della gara di appalto è fissata al 31 maggio 2023».