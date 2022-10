MACERATA - Lavori bloccati all'ex casa del custode dei Giardini Diaz e ai capannoni Rossini-Lucangeli nella zona dell’ex Seminario. L'assessore Andrea Marchiori illustra la situazione e motiva alcuni dei ritardi con il Covid, l'aumento dei prezzi dei materiali e le difficoltà di reperimento delle materie pubblici

di Luca Patrassi

Una infinità di cantieri aperti o in partenza ma non sempre, in questi ultimi tempi, aver vinto un appalto è un sinonimo di benessere economico per le imprese che si trovano in mezzo tra il capitolato dei prezzi approvato e i rincari dei materiali che avvengono molto spesso. Difficile insomma muoversi, difficile anche capire cosa accade nel panorama dei lavori pubblici cittadini: ci sono opere partite anni fa, altre appena cantierate ed altre che hanno visto approvato l’aggiornamento dei prezzi ancora prima di iniziare, come quella del sottopasso ferroviario di via Roma.

In questo clima di incertezza ci sono alcuni cantieri, anche di rilievo per importo economico o per il significato dell’opera, che rimandano agli anni dell’amministrazione guidata da Romano Carancini. A parte il leggendario e storico polo natatorio di Fontescodella, di recente trasferitosi nell’area ex Casermette ci sono alcuni cantieri che sono in attesa di vedere ultimate le opere.

La ex casa del custode dei Giardini Diaz avrebbe dovuto essere ultimata da tempo, opere di riqualificazione importanti al fine di realizzarvi il nuovo museo delle scienze. La visita al cantiere permette di vedere che non si vedono lavori in corso, si sentono i commenti dei passanti nel leggere i dati del cartello che indica committenza, esecutore delle opere e tempistica. Si legge che i lavori, per un importo di 920mila euro, sono iniziati il 9 novembre del 2020, c’è un adesivo sopra la data di scadenza che comunque consente di leggere che la fine dei lavori era prevista a maggio del 2021.

Dai Giardini ai capannoni Rossini-Lucangeli nella zona dell’ex Seminario. Lavori di riqualificazione, obiettivo realizzazione di laboratori di open working. Non c’è traccia di alcun cartello esplicativo dei lavori. L’unico segnale che aiuta a desumere qualcosina è un cartello di divieto di sosta con rimozione h 24 dal 20 luglio 2020.

Si lavora al Centro Fiere di Villa Potenza, certo non è che in questi giorni si vedano quantità appariscenti di operai. Il cartello all’ingresso del cantiere dice che i lavori sono stati assegnati il 15 febbraio del 2021, tempo di ultimazione 500 giorni. Commenta l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori che questi lavori ha ereditato dalla precedente amministrazione: « In tutti i cantieri, a parte il Covid che ha costretto le imprese a una metodologia di diversa di lavoro (per esempio i distanziamenti tra le persone) e dunque all’utilizzo di meno personale con tempi di lavorazione più lunghi, si sono registrati l’aumento straordinario dei prezzi, la crisi per l’approvvigionamento di materie prime e per alcuni anche varianti tecniche in corso d’opera. Per la Casa del Custode mancano le rifiniture esterne, poi per gli allestimenti interni è in corso un bando cui l’Ufficio ha partecipato, i capannoni Rossini Lucangeli hanno registrato problemi tecnici visto che l’immobile era abbandonato da decenni e si sono rese necessarie alcune modifiche, anche di adeguamento sismico, iniziando dal tetto. Quanto infine al Centro Fiere sta andando molto bene superata la criticità iniziale legata al fallimento di una delle imprese che è stata sostituita e l’attesa del via liberale Genio Civile ad alcuni lavori di frantumazione. Sono molto bravi nel portare avanti il cantiere nei tempi dati».