I TIFOSI lamentano scarsa partecipazione in occasione del centenario e sperano «di vedere maggiore azione nel trovare forze economiche una volta portato a termine il progetto riqualificazione Helvia Recina». Sulla squadra e la dirigenza: «Ringraziamo i giocatori, il mister e lo staff per l'impegno e per la salvezza conquistata, ma la città e la storia del club meritano molto di più. Ci auguriamo che la società tragga insegnamento dall'esperienza fatta e non smantelli tutto il gruppo». Organizzato un corteo per domenica, ritrovo al bar Due Fonti alle 15,30

«La stagione, altalenante, che va a concludersi ci ha visto festeggiare 100 anni di gloriosa Società Sportiva Maceratese 1922. Avremmo preferito maggiore partecipazione da parte dell’Amministrazione comunale, ma il tutto è passato in secondo piano. Ne prendiamo atto».

Con queste parole inizia la nota firmata dalla Curva Just, cuore del tifo organizzato biancorosso, che in occasione del match di domenica contro il Porto Sant’Elpidio invita tutti gli sportivi e i sostenitori «a venire colorati domenica. Ritrovo al bar Due Fonti alle 15,30, per raggiungere in corteo i nostri amati gradoni». I tifosi della curva, dopo aver evidenziato quella che reputano una mancanza da parte dell’amministrazione comunale in occasione del centenario, la spronano: «Speriamo di vedere maggiore azione nel trovare forze economiche una volta portato a termine il “progetto riqualificazione stadio Helvia Recina” – sottolineano – Sarebbe ridicolo concedere alla città uno stadio da categorie professionistiche, per poi lasciare la Maceratese nel dimenticatoio del dilettantismo». Infatti, sono 4,4 i milioni che verranno spesi per restaurare l’Helvia Recina (leggi l’articolo sul progetto), oltre 4mila le poltroncine ed altri interventi per renderlo omologabile per le partite di Serie B.

La nota dei tifosi prosegue: «Ringraziamo i giocatori, il mister e lo staff per l’ impegno e per la salvezza conquistata, ma la città e la storia del club meritano molto di più. Ci auguriamo che la società tragga insegnamento dall’esperienza fatta e non smantelli tutto il gruppo, nuovamente, o peggio ancora chiami a se figure estremamente divisive. Si faccia tesoro di quello che si è fatto di buono, in modo da mantenere un ambiente sereno, base imprescindibile per fare il prossimo campionato da protagonisti. Infine sentiamo il dovere di ringraziare coloro che con la presenza, la voce, la passione, hanno contribuito ad una grande annata di tifo della Curva Just, uno dei pilastri di questa salvezza».