MERCATO - L'ex capitano affronterà i biancorossi da avversario, il difensore e l'attaccante scendono di categoria per rinforzare la squadra di mister Ciattaglia

L’ex capitano della Maceratese Massimo Loviso alla Sangiustese, affronterà i biancorossi da avversario fra poche giornate.

Il centrocampista, 38 anni e una lunga carriera tra i professionisti con le maglie di Bologna, Torino, Livorno, Ascoli, Cremonese e Modena, tanto per citarne alcune, era arrivato in estate dall’Aquila, Eccellenza abruzzese, per guidare la linea mediana biancorossa. Ora, la nuova avventura con la Sangiustese.

Altri due giocatori che hanno iniziato la stagione con la Maceratese salutano i compagni e abbracciano una nuova avventura. Si tratta del difensore Nicolas Marino (’96) e dell’attaccante Filippo Papa (’99) che si accasano al Matelica, scatenato nel mercato di riparazione. Due rinforzi di assoluto valore per la formazione allenata da mister Lorenzo Ciattaglia che vuole risalire la china nel girone B di Promozione comandato dalla Civitanovese.