ECCELLENZA - Il 33enne mediano nato a Pesaro è il secondo acquisto ufficializzato oggi dalla società biancorossa dopo quello dell'esterno offensivo Ferdinando D'Ercole

Nuovo colpo di mercato della Maceratese: dal Montegiorgio approda in biancorosso il centrocampista Alex Misin, classe 89. Una lunga militanza tra Serie C e Serie D con Fermana e Fano, una stagione anche alla Vis Pesaro, città dove è nato. «Mediano, giocatore di consumata esperienza, alza ulteriormente il livello del centrocampo a disposizione di mister Amadio», fa sapere il club del presidente Alberto Crocioni. Alex Misin è il secondo acquisto ufficializzato in giornata dalla Maceratese, dopo quello dell’attaccante Ferdinando D’Ercole (leggi l’articolo). La formazione biancorossa scenderà di nuovo in campo domenica 8 gennaio in trasferta contro l’Atletico Gallo Colbordolo, con l’obiettivo di risollevare le sorti di una classifica deficitaria e centrare la salvezza nel campionato di Eccellenza.