ECCELLENZA - Il presidente dopo l'ultima sconfitta col Castelfidardo e l'incubo play out: «In questo ultimo scorcio di stagione, in campo occorre non solo il fioretto ma soprattutto la sciabola. Tenere la barra dritta e concludere il campionato nel migliori dei modi è il mio auspicio e quello di una città intera che vuole bene a questi colori»

«E’ il momento di stare tutti uniti, rispettare una storia che ci appartiene e che abbiamo festeggiato degnamente appena pochi mesi fa. Tenere la barra dritta e concludere il campionato nel migliori dei modi è il mio auspicio e quello di una città intera che vuole bene a questi colori». Sono le parole del presidente della Maceratese Alberto Crocioni, che striglia tutto l’ambiente dopo il brutto ko subito nell’ultima di campionato contro il Castelfidardo. La deludente prestazione di domenica, ha interrotto una striscia di sette risultati utili consecutivi per i biancorossi, che sono sono stati risucchiati nella zona play out.

«La partita di Castelfidardo ci ha confermato la difficoltà di questo campionato di Eccellenza, dove – ha aggiunto patron Crocioni – la lotta per mantenere la categoria è equiparabile a quella per la promozione in serie D. Un campionato che la Maceratese sta facendo di tutto per onorare con sforzi economici importanti, evidenziati ancora una volta nel mercato di riparazione. Occorre però, che in questo ultimo scorcio di stagione, si possa mettere in campo non solo il fioretto ma soprattutto la sciabola. Sopperire alle difficoltà oggettive con spirito battagliero e di attaccamento. Solo così si riesce a far valere il tasso tecnico che i nostri giocatori hanno e sanno di avere. Ognuno però deve fare di più. La società è presente e i nostri tesserati ne sono pienamente consapevoli».