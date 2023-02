SOMMA ALGEBRICA - Il nuovo tecnico ha saputo costruire una bella formazione. Contro la squadra di Stallone ha avuto la concreta possibilità di vincere. Il pareggio ha comunque permesso di allontanare l’insidia della zona playout

di Enrico Maria Scattolini

S’ALLUNGA LA COLLANA dei risultati positivi (+), ma alla Maceratese manca ancora la pietra preziosa di un successo in trasferta.

POTEVA ESSERE INFILATA NEL COLLIER BIANCOROSSO (+) nell’anticipo di sabato scorso al “Colle Vaccaro”. Sul terreno dell’Azzurra Colli.

BIG DEL GIRONE (+), subito dopo l’Atletico Ascoli.

LE SQUADRE che la Rata ha affrontato nelle due ultime trasferte. Senza timori reverenziali (+).

ANZI, contro quella allenata da Stallone, con la concreta possibilità di vincere (+).

NON TANTO PER LE OCCASIONI DA GOL (solo un paio con Massei e D’Ercole), quanto per la superiorità tecnica dimostrata nel corso del match (+). In particolare nel primo tempo e nel finale.

VA DETTO CHE GLI ASCOLANI, dalla mezz’ora in poi, hanno giocato con il condizionamento psicologico del grave incidente che, in uno scontro aereo fra lo stopper Filipponi e capitan Sosi, ha provocato lesioni al viso ad ambedue i calciatori. Gioco sospeso per circa un quarto d’ora, di cui, incredibilmente, l’arbitro ha recuperato solo quattro minuti prima dell’intervallo.

MA NON TALE DA IMPEDIRE LORO di realizzare (+) la rete del pareggio con una prodezza balistica del solito Petrucci, all’avvio della ripresa, su calcio piazzato.

COMPLICE SANTARELLI (-) ? Sfredda, il diesse biancorosso, giura di no.

RISULTERA’ TUTTAVIA L’UNICA CHANCE OFFENSIVA avuta a disposizione dagli ascolani nell’intero incontro (+).

FEDELE REPLAY (-) di quanto accaduto con l’Osimana nel recente confronto all’Helvia Recina. Anche quello conclusosi con la divisione della posta in palio (-), che tolse due punti strameritati dalla Rata.

LA CUI ATTIVITA’, a Colli del Tronto, è stata valida per la solidità della difesa, nonostante l’assenza dello squalificato Strano (ben sostituito da Misin); e il rendimento del centrocampo, impostato sugli esperti Pagliari-Tortelli e Massei. Hanno tolto iniziativa e soffocata la possibilità di manovra dell’omologo settore avversario.

L’ATTACCO HA FATTO CIO’ CHE HA POTUTO (+): con la rete di De Julis e le insidie, però non concretizzate, di D’Ercole, Massei ed anche di Cirulli.

RESTA COMUNQUE IL REPARTO più debole della Rata (-).

CHE PURTROPPO (-), quasi certamente, non potrà più contare sul recupero di Bugaro, ancora lontano dalla completa guarigione.

AMADIO (+) ha insomma saputo costruire una bella formazione.

FINALMENTE DOTATA anche di personalità (-).

L’HA AMPIAMENTE DIMOSTRATO (+) nei difficili impegni di Ascoli Piceno e Colli del Tronto.

CONTRO L’ “AZZURRA” ha provato a vincere sino al triplice fischio di chiusura (+).

IL PAREGGIO le ha comunque permesso alla Maceratese di allontanare l’insidia della zona playout (+).

CON IL…COTRIBUTO DEL CASTELFIDARDO (-), sorprendentemente battuto in casa dal redivivo Marina.