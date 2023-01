ECCELLENZA - I biancorossi battuti in terra pesarese, i locali abili a sfruttare la prima occasione della ripresa per portare a casa i tre punti. Gli uomini di Amadio avrebbero meritato il pari per quanto creato ma si confermano gli enormi limiti del reparto offensivo nonostante i tanti movimenti nel mercato di riparazione

di Mauro Giustozzi

Inizia nel peggiore dei modi il 2023 della Maceratese sconfitta sul campo dell’Atletico Gallo al termine di una sfida che ha confermato gli enormi limiti offensivi di un attacco incapace di perforare la difesa pesarese, nonostante le occasioni create che sono state almeno pari a quelle dei padroni di casa. Invece molto più cinici nel concretizzare tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa le opportunità avute, con Muratori prima molto pericoloso e Costantini poi a timbrare in avvio ripresa il gol decisivo.

Un pareggio meglio avrebbe fotografato l’andamento della partita ed ora la classifica si fa sempre più preoccupante per la squadra di Amadio che continua nella sua crisi di risultati e neppure gli innesti arrivati dal recente mercato hanno contribuito a cambiare questo trend negativo. Nella Rata bene l’esordio di D’Ercole mentre assai deludente quello di Misin che non ha affatto inciso sulla manovra della Maceratese. Di tempo ce ne è poco per invertire una situazione che continua a zavorrare la Rata in una zona di classifica sempre più pericolante. Però l’inizio del decisivo girone di ritorno è tutto in salita per la Rata che dopo i pesaresi che sono noni in classifica affronteranno in rapida successione il lanciatissimo Valdichienti, la Sangiustese, l’Osimana e l’Atletico Ascoli. Cinque gare ad altissimo rischio e coefficiente di difficoltà per la truppa di Amadio che dovrà comunque fare più punti possibili per tenersi lontano dalla zona playout. Biancorossi che hanno chiuso in chiaroscuro il 2022 conquistando solo 4 punti con le ultime della classe Porto Sant’Elpidio e Marina e nell’unica amichevole disputata prima di ricominciare il campionato non sono andati oltre lo 0-0 a Potenza Picena.

Serve un deciso cambio di passo in questo 2023 per allontanarsi dalle zone paludose della bassa classifica. Atletico Gallo imbattuto in casa in questo campionato e reduce da un trittico di risultati positivi che hanno fruttato 7 punti. Ma privo dell’ex Belkaid che ha riportato un gravissimo infortunio con la rottura del tendine rotuleo in allenamento, per lui stagione già finita, e di Barattini. Atletico Gallo che ha inserito tre acquisti dal mercato di riparazione: Diego Pulzoni, difensore 2004 ex Villa San Martino, poi Nicola Del Pivo, classe ’92, difensore centrale e centrocampista ex Athletico Tavullia (Prima categoria) e Alessandro Sciamanna, classe 2004, esterno dal Misano (Promozione) elementi però di contorno in una rosa già ben delineata.

Nella Maceratese assenti gli infortunati Bugaro e Toscanella mister Amadio getta nella mischia dall’inizio tre dei nuovi arrivati tutti all’esordio, Nicolosi, Misin e D’Ercole, rilanciando Mancini rimasto fuori nelle ultime gare. Al seguito della Rata anche un nutrito gruppo di tifosi saliti nel pesarese: prima del via osservato un minuto di silenzio per ricordare la memoria dello scomparso Gianluca Vialli. Subito aggressive le due squadre con il Gallo che va rapidamente ad una conclusione che non inquadra la porta mentre al 7’ arriva la replica biancorossa con un tiro di Cirulli addomesticato da Andraoni. Ritmi subito elevati in campo con squadre che si affrontano a viso aperto per provare a sbloccare il punteggio. Maceratese che ha il controllo del centrocampo mentre i padroni di casa operano con veloci e ficcanti ripartenze: in una di queste, al 16’, doppio salvataggio della difesa biancorossa su conclusioni di Muratori, con Santarelli prima e soprattutto Nicolosi poi che rinvia nei pressi della linea di porta.

Brivido per i tifosi ospiti. Ritmi che a metà tempo inevitabilmente cala e Maceratese che comunque crea i presupposti di pericolo in due occasioni: prima D’Ercole recupera palla e crossa verso Cirulli che però non raggiunge la sfera e poco dopo sugli sviluppi di un’azione partita con un calcio di punizione dal limite dell’area locale arriva un bel pallone in area lanciato da Misin sul quale si catapulta Strano che di testa non riesce però ad inquadrare la porta dell’Atletico Gallo. Cresce anche la formazione di mister Mariotti che al 34’ si rende pericolosa sugli sviluppi di un calcio di punizione: tira Costantini in area dove svetta di testa Nobili con palla però fuori dallo specchio della porta di Santarelli. Poco dopo ancora ghiotta palla gol per i locali che arriva col solito Muratori, il più pericoloso, che di testa va a incocciare un traversone ed impegna severamente Santarelli in una deviazione in corner.

Gara che diventa confusa nella parte finale del tempo e non offre più occasioni alle due squadre per sbloccare il risultato ad occhiali con cui si chiudono i primi 45 minuti. Ripresa che si apre subito con la doccia fredda della rete del Gallo: Rata sorpresa in un disimpegno difensivo dove perde palla, recupera Fabbri che serve subito Costantini il quale con un tiro di sinistro trafigge Santarelli portando avanti la propria formazione. Dopo appena 60 secondi biancorossi in svantaggio e partono i cori di contestazione verso la squadra dei supporters maceratesi sugli spalti.

Mister Amadio corre ai ripari lanciando in campo Pagliari, anche lui all’esordio, per un anonimo Mancini. Con Misin che viene spostato più avanti rispetto al ruolo di centromediano davanti alla difesa fin lì ricoperto. Al 15’ cross di D’Ercole in area, colpo di testa di Tortelli che fa da sponda in area per Mosca la cui conclusione forte è però centrale e Andreani la blocca. E’ la migliore palla gol creata dalla formazione di Amadio nella partita. Entra pure De Iulis a rilevare Mosca per tentare la rincorsa al pari dei biancorossi. Poco dopo la mezzora bel traversone in area di Nicolosi su cui impatta di testa De Iulis tutto solo che però non inquadra lo specchio della porta pesarese. Nel finale dentro anche il giovanissimo attaccante Pierluigi per il terzino Iulitti nel disperato tentativo di raggiungere il pareggio. Al 39’ punizione calciata da Pucci in area per Casimirri la cui deviazione non inquadra però lo specchio della porta locale. Nei cinque minuti di recupero assalto disperato dei biancorossi con Massei che nell’area piccola ha la palla del pareggio ma è un super Andreani a negare la rete al centrocampista della Rata.

Il tabellino:

ATLETICO GALLO (4-4-2): Andreani; Fabbri Fr., Nobili, Dominici, Notariale; Fabbri Fi. (dal 19’ s.t. Sciamanna), Giunti, Torelli, Del Pivo (dal 34’ s.t. Gaudenzi); Costantini (dal 18’ s.t. Peroni), Muratori (dal 40’ s.t. Di Gennaro). (Elezaj, Dieghi, De Rose, Rugoletti, Signorotti). All. Mariotti.

MACERATESE (4-3-3): Santarelli; Iulitti (dal 37’ s.t. Pierluigi), Strano, Casimiri, Nicolosi; Mancini (dal 10’ s.t. Pagliari), Misin (dal 24’ s.t. Massei), Tortelli; D’Ercole (dal 34’ s.t. Pucci), Mosca (dal 20’ s.t. De Iulis), Cirulli. (Marani, Massini, Cantarini, Pierluigi, Mangiaterra). All. Amadio.

TERNA ARBITRALE: Iheukwumere de L’Aquila (assistenti Baldisserri di Pesaro e Baldoni di Ancona).

RETE: Costantini al 1’ s.t.

NOTE: spettatori 100 circa. Ammoniti Giunti, Iulitti, Massei. Angoli 1-3. Recupero: 2’ (p.t.) 5’ (s.t.).