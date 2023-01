ECCELLENZA - Le reti nel primo tempo, a segno D'Ercole per i biancorossi, pareggia Bambozzi poco prima dell'intervallo. Nella ripresa, i padroni di casa più volte vicini al gol da tre punti ma imprecisi al momento di concretizzare le occasioni prodotte

di Mauro Giustozzi (foto di Fabio Falcioni)

Maceratese che spreca tanto, Osimana che ringrazia e si porta a casa un punto prezioso.

Recrimina di più la squadra di Amadio che si è fatta raggiungere con un gol evitabile sia per il calcio di punizione concesso che poi per la rete incassata che ha consentito all’Osimana un insperato pareggio nel primo tempo. E poi per aver sprecato almeno tre nitide palle gol nel secondo tempo che avrebbero potuto dare una vittoria più che meritata alla Rata.

Al cospetto di una delle big del campionato la Maceratese conferma la sua crescita grazie agli innesti del mercato di riparazione, inanella il terzo risultato utile consecutivo per i biancorossi che sembrano avviati verso una seconda parte di campionato più positiva che dovrà portare la squadra in una posizione di classifica più tranquilla.

La sfida coi giallorossi dovrà però insegnare alla squadra di Amadio ad essere più brava e cinica nello sfruttare le occasioni da rete che crea ma che poi non riesce a concretizzare. Maceratese che ha brillato soprattutto grazie alle giocate di D’Ercole e, nel primo tempo, alle buone geometrie di Pagliari. Bene la solidità difensiva e anche gli esterni Nicolosi e Iulitti mentre in attacco le punte hanno faticato più del dovuto fallendo diverse ghiotte occasioni. Osimana che ha dato il meglio ad inizio ripresa, ma nel complesso una prestazione sotto tono quella della squadra di Mobili.

Reduce da due risultati utili consecutivi la Rata prova ad allungare la serie per allontanarsi dalle zone calde della graduatoria ospitando i ‘senzatesta’ in un derby classico del calcio marchigiano. Obiettivo anche riscattare la rotonda sconfitta incassata nella partita di andata dai biancorossi al ‘Diana’. Giallorossi che sono una ‘matricola’ lanciatissima, occupano la seconda posizione in classifica e arrivano da una striscia di risultati di 4 gare utili che hanno fruttato un bottino di 8 punti. Entrambe le squadre presentano assenze pesanti tra gli squalificati: Tortelli nelle fila delle Maceratese mentre nell’Osimana non ci sono Patrizi e Calvigioni. Rata che deve rinunciare anche agli infortunati Bugaro e Mangiaterra. Buon avvio dei biancorossi che già al 4’ si rendono pericolosi con un colpo di testa ravvicinato di De Iulis che Chiodini neutralizza. La risposta dei giallorossi arriva con un tiro cross di Buonaventura che Maranni neutralizza in due tempi.

Maceratese che al 15’ sblocca il risultato sull’asse Mancini-D’Ercole: l’esterno trova il fondo campo e crossa in area dove arriva più rapido di tutti l’ex Aquila che di testa, nonostante la sua statura non eccelsa, beffa la disattenta retroguardia osimana. Meglio la squadra di Amadio in questo scorcio iniziale di partita al cospetto di un avversario che subisce le migliori giocate dei biancorossi. Al 21’ la gara si interrompe per ricordare il giorno della Memoria che viene celebrato in questa settimana. Maceratese che mantiene una certa prevalenza nel controllo della palla a centrocampo e prova qualche affondo mentre l’Osimana fatica a fare gioco offensivo verso la porta di un Marani sinora inoperoso. Al 40’ azione innescata da Pagliari per D’Ercole che rifinisce ancora per il centrocampista che dal limite dell’area conclude però debole e centrale non impensierendo troppo Chiodini.

Al 44’ fallo di Massei su Bambozzi sulla linea del fallo laterale: calcio di punizione che Bambozzi tira direttamente in porta, palla tesa all’incrocio dei pali, Marani in ritardo non arriva alla deviazione, tocca appena la sfera che si insacca per il gol del pari giallorosso. Una beffa per i padroni di casa che erano in controllo della partita, con l’Osimana che trova il gol nell’unico tiro in porta degli ospiti in questi primi quarantacinque minuti. Avvio di ripresa con un’Osimana che appare più intraprendente al cospetto di una Maceratese che sembra meno sicura e brillante rispetto alla prima parte della partita. Nel primo quarto d’ora del secondo tempo da segnalare solo l’accensione die fari dell’Helvia Recina, col gioco che ristagna a centrocampo senza particolari pericoli verso le porte. Così tocca attendere il 21’ per annotare una clamorosa palla gol sprecata dalla Maceratese: contropiede innescato da D’Ercole, assist al bacio per l’accorrente Cirulli in area, ma la punta sull’uscita del portiere si fa respingere la palla del possibile raddoppio.

Mister Amadio a metà tempo getta nella mischia Misin per Massei. Al 27’ ancora Rata in attacco con un traversone di Nicolosi in area, nella mischia che si genera la deviazione è di D’Ercole ma un difensore salva in calcio d’angolo. Alla mezzora ancora una occasione per i biancorossi: Cirulli sfonda sulla sinistra e mette palla a centro area dove arriva D’Ercole, gran botta e salvataggio miracoloso in corner di Chiodini. Nel finale l’Osimana controlla la situazione, la Rata prova a sfondare ma non ha la lucidità necessaria per riuscire ad agguantare un successo che per quanto visto in campo avrebbe largamente meritato.

Il tabellino: