CALCIO - I due giovani prodotti del vivaio convocati con le rispettive nazionali di categoria. Il presidente Crocioni: «Torniamo ad essere un punto di riferimento per il territorio che rappresentiamo»

«È il sogno che si avvera. Non solo per Jacopo Ciappelloni e Federico Pierluigi ma per la Ss Maceratese tutta e il territorio che rappresenta. Come ai vecchi tempi». Con queste parole il club annuncia la convocazione dei due giovani biancorossi con la maglia della Nazionale.

Ciappelloni, classe 2008, 185 centimetri di altezza terzino di fascia (destra o sinistra a scelta) disputerà con la maglia della nazionale un test amichevole a ranghi misti martedì prossimo al centro sportivo “Accademia calcio” in via Settebagni a Roma. Jacopo arriva dalla Robur e con la maglia biancorossa ha acquisito maturità, visibilità e la strada tracciata dai responsabili Morresi e Porro ha portato a questa straordinaria tappa nel suo percorso di crescita. Jacopo Ciappelloni è nipote di Pino, vecchia gloria biancorossa presente alla festa dei cento anni indetta dal club in concomitanza dell’inizio del campionato di Eccellenza.

Federico Pierluigi nasce calcisticamente con la Maceratese sin dai piccoli amici, è attaccante centrale ma anche esterno. Ha già esordito in prima squadra in occasione del successo esterno a Matelica contro il Chiesanuova e scenderà in campo con la Nazionale Under 17 mercoledì prossimo al centro sportivo “La Borghesiana” in via della Capanna murata a Roma. «Questa doppia convocazione c’inorgoglisce molto. La nostra attenzione e la cura che dedichiamo al settore giovanile è ripagata da traguardi come questi. Dietro c’è tanta competenza e abnegazione da parte dei nostri tecnici che abbiamo scelto. Torniamo ad essere un punto di riferimento per il territorio che rappresentiamo», le parole del presidente Alberto Crocioni.