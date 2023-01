ECCELLENZA - All'Helvia Recina apre le marcature De Iulis, Cirulli fa doppietta, Pucci e D’Ercole (tra i migliori) arrotondano il risultato: i biancorossi, finalmente, regalano una gioia ai propri tifosi. I VOTI

di Andrea Cesca (foto di Fabio Falcioni)

Una Maceratese dirompente sgretola le ambizioni di vertice del Valdichienti Ponte. All’Helvia Recina la squadra di Peppino Amadio fa pokerissimo e si tira fuori dalla zona playout. Una prestazione impeccabile contro un avversario in seria difficoltà, probabilmente anche per merito della performance sopra le righe dei biancorossi. 5 a 0 il risultato finale della gara dominata da Strano e compagni, che al triplice fischio di chiusura vanno a prendersi i meritati applausi della tribuna e della curva.

Apre le marcature De Iulis, Cirulli fa doppietta, Pucci e D’Ercole (tra i migliori) arrotondano il risultato. Il Valdichienti Ponte, che scivola fuori dalla zona playoff, si rende pericoloso in una sola circostanza con Del Brutto che colpisce la traversa. Per la Maceratese tre punti assolutamente salutari, per la classifica e per il morale.

Peppino Amadio cambia tre pedine rispetto alla formazione titolare scesa in campo a Gallo di Petriano, Marani, Pagliari e De Iulis prendono il posto di Santarelli, Misin e Mosca. E’ ancora assente Bugaro, il giocatore nei prossimi giorni dovrà sottoporsi ad accertamenti, il rientro non dovrebbe essere lontano. Ruben Dario Bolzan deve fare a meno Passewe, Pigini e Alessandrini; anche l’ex Trillini non è al meglio, ma va in panchina.

Gli schieramenti sono pressoché speculari, in tribuna ad assistere alla partita l’ex sindaco di Macerata, attuale consigliere regionale, Romano Carancini. La Maceratese non vince in casa da più di quattro mesi (prima giornata di campionato) l’unico successo tra le mura amiche risale alla gara di andata con l’Atletico Gallo Colbordolo. I biancorossi approcciano bene la partita, al 6’ Cingolani para facile un colpo di testa di Tortelli. Un minuto dopo i padroni di casa sfruttano una clamorosa ingenuità del portiere avversario e passano in vantaggio: Cingolani prende male il tempo ad un retropassaggio avventato di un compagno della difesa, quando decide di calciare la palla cambia direzione a causa di una zolla, il portiere cicca la sfera, De Iulis si avventa sul pallone e con il sinistro la mette in rete a porta sguarnita, 1 a 0, primo gol a strisce biancorosse per l’attaccante romano che va a fare festa sotto la Curva Just.

La Maceratese continua ad attaccare, Cirulli anticipa sul primo palo l’avversario su una palla bassa dalla destra di D’Ercole, il destro termina sul fondo. Il Valdichienti fatica a superare la linea di centrocampo, il gioco si sviluppa nella metà campo ospite. I tifosi della Curva Just intanto espongono uno striscione “Bentornato vecchio Punk”. Al 18’ il raddoppio: Tortelli calcia rasoterra da fuori area, il tiro cross diventa un assist e viene intercettato da Cirulli, l’attaccante sbuca sul secondo palo e in scivolata mette la palla sotto la traversa, 2 a 0.

Dopo tanti bocconi amari, i tifosi di casa pregustano una domenica di soddisfazioni. Lo sgusciante D’Ercole calcia una punizione dalla distanza, il tiro forte non inquadra la porta. Dopo la mezzora il Valdichienti prova ad uscire dal guscio e in un paio di circostanze si rende molto pericolosa: Marani salva in angolo sulla deviazione ravvicinata di Minella, sul tiro dalla bandierina Del Brutto colpisce la traversa. La Maceratese c’è e al 39’ potrebbe arrotondare il risultato con una ripartenza di D’Ercole, il numero 10 locale entra in area sulla destra ma calcia male. Il primo tempo si chiude con qualche attimo di nervosismo in tribuna, fanno da pacieri Romano Carancini e Alferio Canesin (ex assessore allo sport di Macerata).

La ripresa si apre con una grande giocata di D’Ercole che porta a tre i gol della Maceratese: il numero dieci entra in area sulla destra, si libera di un paio di avversari, poi mira il palo più lontano, la palla si insacca nell’angolino basso alla destra di Cingolani, 3 a 0, risultato ipotecato. Cingolani mostra i pugni al sinistro di D’Ercole, Bolzan prova a cambiare l’andamento del match inserendo Zira e Cisbani, ma la musica non cambia: al 61’ De Iulis serve D’Ercole, il furetto biancorosso entra in area ma calcia con il piede di “scorta” Cingolani sventa il poker. La Maceratese è in giornata di grazia e al 71’ cala il poker: Cirulli dalla destra mette in area per il neo entrato Pucci in versione Osimhen per via della maschera proteggi viso, il piattone del numero 19 si insacca sotto la traversa, 4 a 0.

Il Valdichienti è in grossa difficoltà, la squadra di Bolzan non riesce a reagire e al 76’ la Maceratese mostra la manita: dribbling a rientrare di Cirulli sulla sinistra e gran destro dal limite dell’area, la palla sbatte sotto la traversa e si insacca, 5 a 0. La Maceratese domenica prossima giocherà in trasferta con la Sangiustese uno scontro importante in chiave salvezza, il Valdichienti Ponte ospiterà il Castelfidardo.

Il tabellino:

MACERATESE (4-2-3-1): Marani 6,5; Iulitti 6,5 Casimirri 6,5 Strano 6,5 Nicolosi 6,5; Tortelli 7 (25’ st Pucci 6), Pagliari 7 (63’ Misin ng); D’Ercole 7,5 (21’ st Massei ng), Mancini 6,5 (72’ st Mangiaterra ng), Cirulli 7,5; De Iulis 7 (72’ Mosca ng). A disp.: Santarelli, Toscanella, Pierluigi, Massini. All.: Amadio

VALDICHIENTI (4-2-3-1): Cingolani 5; Sfasciabasti 5,5 (72’ st Lattanzi Sebastiano ng), Di Molfetta 5,5, Albanese 5,5, Mazzieri 5 (37’ st Lattanzi Andrea ng); Sopranzetti 5,5 (6’ st Cisbani 5,5), Omiccioli 5,5; Palmieri 5,5, Triana 5,5, Minella 5,5; Del Brutto 5,5 (6’ st Zira 5,5). A disp.: Rossi, Gesuelli, Morresi, Tombolini, Trillini. All.: Bolzan

TERNA ARBITRALE: Pietro Brentegani di Verona (Serenellini di Ancona e Fetai di Macerata)

RETI: pt. 7’ De Iulis (M), 18’ Cirulli (M); st. 2’ D’Ercole (M), 26’ Pucci (M), 31’ Cirulli (M)

NOTE: spettatori 400 circa. Calci d’angolo 0 a 7. Ammoniti D’Ercole, Triana, Strano, Cirulli. Recupero: pt. 1’ st. 2’