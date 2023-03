ECCELLENZA - Prestazione deludente dei biancorossi a cui non basta la spinta di circa 250 tifosi. Con un gol per tempo (di De Min e Cognigni) i locali si aggiudicano la posta in palio e trascinano gli uomini di Amadio nella bagarre playout

di Mauro Giustozzi

Il Castelfidardo trascina la Maceratese nella bagarre playout, agganciando i biancorossi in classifica che invece interrompono la striscia positiva nella partita più importante. Una sconfitta netta e senza attenuanti per la squadra di Amadio che ha sbagliato l’approccio alla sfida, non è stata mai capace di invertire un trend negativo per creare problemi ad un avversario che invece ha saputo colpire in avvio dei due tempi, grazie ad una cinismo ed una difesa avversaria certo non impeccabile.

Deludente la prova dei biancorossi in tutte le zone del campo e nessun calciatore ha raggiunto la sufficienza, se non il volenteroso De Iulis del primo tempo che ha creato una delle rare palle gol non sfruttate dalla Rata. I castellani hanno avuto il predominio per larghi tratti della gara, con una pressione costante e raddoppi sui calciatori avversari. Colpendo nei momenti giusti e sfiorando anche altre reti che avrebbero reso ancor più rotondo il punteggio. Per la Rata un ko pesante che deve far riflettere in vista delle prossime gare che a questo punto diventano ancor più decisive per evitare la zona playout. Ad iniziare da quella di domenica prossima contro l’Urbino. E’ sfida spareggio per i playout quella che va in scena al ‘Mancini’, col Castelfidardo che occupa la tredicesima posizione in classifica tre punti dietro alla Rata che arriva da una striscia positiva di sette partite che hanno fruttato due vittorie e cinque pareggi. Tra i padroni di casa, che arrivano da due pesanti sconfitte consecutive che ne hanno frenato la rincorsa alla zona salvezza, assente Fabiani squalificato e Bandanera infortunato mentre nella Maceratese torna il difensore Casimirri assente per influenza nell’ultima gara, Massini è preferito a Nicolosi comunque recuperato dopo l’infortunio occorsogli contro il Montefano mentre il baby Pierluigi vince il ballottaggio con Cirulli in attacco.

Si gioca in un pomeriggio assolato, terreno in buone condizioni. Squadre che partono subito ad alto ritmo ed al 5’ i verdi di casa vanno alla conclusione nell’area piccola con Ristovsky, ma la sua conclusione è smorzata e viene neutralizzata da Santarelli. La replica dei biancorossi giunge su calcio di punizione conquistato dal limite dell’area per fallo subito da Massini: conclude De Iulis con palla però alta sulla traversa dei castellani. Al 14’ grossa occasione per i castellani con Cognigni che va al tiro cross, palla in area per Kurti che in giravolta manda la sfera sul palo e poi in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del quale il Castelfidardo passa: sul pallone che viene scodellato nell’area piccola la difesa ospite manca il rinvio il più lesto ad avventarsi sulla sfera è De Min in proiezione offensiva che insacca di piede a pochi passi dalla linea di porta. Maceratese che accusa il colpo e fatica replicare immediatamente, con l’undici di mister Giuliodori che tiene in pugno il controllo del gioco in questa fase iniziale della contesa con tanta pressione dei padroni di casa in ogni zona del campo che crea problemi alla squadra di Amadio che non trova linee di passaggio e si affida per lo più a lanci lunghi che sono preda della difesa di casa.

Al 33’ primi segnali di vita della Maceratese in attacco, con un calcio di punizione di D’Ercole sugli sviluppi del quale va alla conclusione dal limite dell’area Pierluigi con mira però imprecisa. Al 38’ il solito Ristovsky salta due difensori della Rata, entra in area e spara un diagonale sul quale Santarelli neutralizza con sicurezza. Però ancora un rischio per la retroguardia ospite. Biancorossi che non sfruttano adeguatamente un paio di calci di punizione ai limiti dell’area di rigore avversaria nel finale di un primo tempo che vede nell’extratime De Iulis sfiorare il gol con un diagonale in area che lambisce il palo di David. Castelfidardo che ha meglio interpretato la sfida almeno la prima mezz’ora di gioco rispetto ai maceratesi. In avvio di ripresa dentro Pucci e Mosca nelle file dei biancorossi per Tortelli e De Iulis. Ma è il Castelfidardo che parte meglio con Guella che salta Massini e serve in verticale Cognigni il quale indisturbato fa diversi metri di campo senza trovare opposizione e conclude dalla distanza con sfera che si insacca a mezz’altezza alla sinistra di Santarelli. Ripartenza letale per la Rata che adesso vede gli avversari andare sul doppio vantaggio. Maceratese che non dà alcun segnale di reazione dopo questo secondo gol dei castellani che continuano invece a giocare ed attaccare, sfiorando addirittura la terza rete col solito De Min al 19’ mentre i cambi apportati da mister Amadio non danno i frutti sperati.

Due minuti dopo i biancorossi reclamano un calcio di rigore per un fallo di mano in area locale da parte di Galli ma l’arbitro fa continuare e anzi estrae un cartellino rosso per un componente della panchina biancorossa. Al 24’ D’Ercole si mangia in modo clamoroso il gol: su cross di Misin l’attaccante dentro l’area piccola strozza la conclusione che finisce addirittura fuori dalla porta locale. Al 30’ ancora palla persa a centrocampo dalla Maceratese, Guella rilancia per Ristovsky che si presenta solo in area ma Santarelli in uscita riesce a respingere evitando la terza rete del Castello. Non succede più nulla sino al termine, con la delusione dei numerosi supporters al seguito dei biancorossi giunti a Castelfidardo.

Il tabellino:

CASTELFIDARDO (4-3-3): David 6; Coppi 6, Ruiz 6,5, De Min 7, Fabbri 6; Guella 7,5, Fermani 6,5 (dal 40’ s.t. Francesconi s.v.), Galli 6,5; Cognigni 7, Ristovski 7 (dal 48’ s.t. Pasquini s.v.), Kurti 7 (dal 42’ s.t. Goma s.v.). (Niccolini, Strologo, Gatto, Testa, Suarato, Braconi). All. Giuliodori 7.

MACERATESE (4-2-3-1): Santarelli 5,5; Iulitti 5, Casimirri 5, Strano 5,5, Massini 5 (dal 31’ s.t. Nicolosi s.v.); Misin 5 (dal 40’ s.t. Massei s.v.), Pagliari 5; D’Ercole 4,5, Tortelli 5 (dal 1’ s.t. Pucci 5), Pierluigi 5 (dall’ 11’ s.t. Cirulli 5); De Iulis 6 (dal 1’ s.t. Mosca 5). (Marani, Troscè, Morandi, Massei, Cirulli). All. Amadio 5.

TERNA ARBITRALE: Pigliacampo di Pesaro 6 (assistenti Bilò di Ancona e Pizzuti di Macerata).

RETI: De Min al 14’p.t; Cognigni al 7’ s.t.

NOTE: spettatori 750 circa di cui 250 ospiti. Ammoniti: Coppi, Strano, Pucci, Fabbri. Angoli 7-6. Recupero: 4’ (p.t), 6’ (s.t.).