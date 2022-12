ECCELLENZA - Ingaggiato il figlio di Giovanni Pagliari, storico bomber biancorosso

Dopo il centrocampista 33enne Alex Misin e il 23enne esterno offensivo Ferdinando D’Ercole, la Maceratese chiude il terzo acquisto in due giorni. Ed è un altro rinforzo previsto da tempo. Si tratta di Giorgio Pagliari, centrocampista classe ’99 e figlio della storica bandiera biancorossa Giovanni Pagliari, attuale allenatore della Recanatese in Serie C. Ex Tolentino, una lunga trafila nelle giovanili del Perugia e Atalanta, Giorgio Pagliari arriva dal Fabriano Cerreto. Un rinforzo che “irrobustisce e impreziosisce ulteriormente la rosa biancorossa in questo girone di ritorno del campionato di Eccellenza” si legge nella nota della Maceratese. .