ECCELLENZA - Ingaggiato il 31enne ex Tolentino e Sambenedettese. Nel mirino del ds Sfredda i centrocampisti Misin e Pagliari. Diversi i partenti

di Mauro Giustozzi

Calciomercato caldo in casa della Maceratese che dopo l’ingaggio dell’attaccante Andrea De Iulis annuncia l’arrivo di Matteo Nicolosi classe 91 che è un nuovo difensore centrale biancorosso. Arriva dalla Torrese in Eccellenza abruzzese, unica esperienza fuori regione. In precedenza due anni all’Atletico Ascoli, e prima ancora tre stagioni a Porto Sant’Elpidio dove ha conquistato e vinto i playoff nazionali, approdando in D. Cinque anni al Tolentino, tre nella Sambenedettese fra Eccellenza e serie D.

Un giocatore di esperienza e affidabilità che potrebbe esordire già domenica contro il Marina vista la squalifica di Marino. Ma il turn over nell’organico biancorosso appare solo all’inizio in quella che si preannuncia come un’autentica rifondazione dicembrina. In uscita infatti la lista dei partenti appare lunga ed annovera anche l’attaccante Papa (su di lui interesse di Matelica e Fabriano) ma anche Battezzati, Rivamar, e Bernacchini potrebbero lasciare il biancorosso. La posizione di Santarelli è in bilico: il portiere vorrebbe andare a giocare in un club che gli dia più spazio (il Montegiorgio in D è in prima fila) ma la Rata non vorrebbe privarsene ed è probabile che alla fine rimanga. Tra i papabili nuovi acquisti nel mirino del diesse Sfredda ci sono anche i centrocampisti Misin classe ’89 ex Montegiorgio e Giorgio Pagliari in uscita dal Fabriano.

La società biancorossa ricorda che il 21 dicembre 1922 dall’unione di quattro società cittadine nasceva la SS Maceratese. I primi cento anno della beneamata coincidono con la vittoria del campionato scorso e con una serie di eventi. La mostra agli antichi forni in collaborazione con la tifoseria biancorossa e l’amministrazione comunale, il ritorno all’Helvia Recina delle vecchie glorie, il conviviale con il pubblico alla terza giornata. Le maglie della squadra in questo torneo di Eccellenza hanno il logo celebrativo del centenario, inoltre la società in occasione dell’ultima sfida interna di quest’anno con il Marina ha realizzato le storiche maglie azzurre con i calzettoni biancorossi che rievocano gli esordi. Nell’occasione il prezzo della curva è stato ridotto a 5 euro, da qui fino al termine della stagione. Infine da ricordare che l’associazione Amici della Rata organizza per venerdì 16 dicembre alle 17 presso l’auditorium di UniMc di via Padre Matteo Ricci 2 l’iniziativa ‘La Maceratese e…Macerata 1922-2022: cento anni di storia’ in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata nell’ambito dei festeggiamenti per il centenario della SS Maceratese 1922 un incontro dibattito nel quale partendo dai più importanti momenti sportivi dei cento anni della società biancorossa si analizzerà il contesto socioeconomico che ha caratterizzato le diverse fasi storiche della città di Macerata. Porteranno i saluti il magnifico rettore John McCourt, il direttore del dipartimento Stefano Pollastrelli, la professoressa Francesca Spigarelli e l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi. Interventi di Mario Baldassarri, Carlo Cambi, Giancarlo Nascimbeni ed Enrico Maria Scattolini.