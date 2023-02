ECCELLENZA - Nella ripresa le reti che permettono agli uomini di Amadio di centrare il quinto risultato utile consecutivo, al termine di una gara condotta con personalità. Il punteggio avrebbe potuto avere dimensioni più ampie, le uniche note stonate gli infortuni a Tortelli e Nicolosi

di Mauro Giustozzi (foto di Fabio Falcioni)

Un successo che vale doppio per la Maceratese che liquida il Fabriano conquistando tre punti pesantissimi per la classifica e vincendo uno scontro con una diretta concorrente.

Quinto risultato utile consecutivo per la truppa di Amadio che ha meritato ampiamente il risultato essendo stata la squadra che ha più cercato e voluto il successo mentre il Fabriano ha adottato una tattica esclusivamente difensiva, non tirando mai in porta. A decidere la sfida ancora un gol di D’Ercole in avvio di ripresa e il raddoppio di De Iulis nel finale, ma la Rata ha sfiorato ripetutamente il gol ed il punteggio avrebbe potuto avere dimensioni più ampie.

E questa è forse l’unica pecca di una gara in assoluto controllo, dove la difesa non ha concesso nulla ai cartai, il centrocampo ha avuto il sopravvento sugli avversari e l’attacco è stato più propositivo. Ciò nonostante i pesanti infortuni accusati nel primo tempo con le uscite di Tortelli prima e Nicolosi poi. Un passo importante verso una classifica più tranquilla per la Maceratese attesa ora da due sfide importanti contro Azzurra Colli e Montefano.

Si tratta di uno spareggio che mette in palio punti pesantissimi per evitare i playout. Di fronte due squadre in grande condizione uscite rafforzate dal mercato invernale: i biancorossi di casa sono in serie positiva da 4 giornate (3 pareggi e una vittoria) ancor meglio ha fatto la squadra dei cartai che ha inanellato ben tre vittorie consecutive nello spazio di una settimana, risalendo prepotentemente la classifica e rilanciandosi alla grande nella lotta per evitare la retrocessione.

Nella Maceratese fuori il portiere Marani infortunato ad una mano, confermato quindi Santarelli tra i pali e in panchina c’è Farroni. Assente anche Mancini tenuto precauzionalmente a riposo anche se gli accertamenti clinici non hanno rilevato particolari problemi per l’under. Maceratese che si schiera con un’inedita maglia azzurra e già al 2’ va vicino al gol con una conclusione dalla lunga distanza di Tortelli che finisce sull’esterno rete. Rata più intraprendente nelle battute iniziali della gara mentre la squadra di Destro è più attendista ma sempre pronta a ripartire.

Al 12’ fallo subito da Cirulli e calcio di punizione tirato dai venticinque metri da De Iulis che impegna severamente Santini in una deviazione acrobatica in calcio d’angolo. La pressione della squadra di Amadio si esplica soprattutto su una serie di corner che però non hanno effetti di pericolo verso la porta dei cartai.

Biancorossi che tentano ripetutamente la conclusione dalla distanza, tiri che però sono imprecisi e terminano molto lontani dalla porta del Fabriano. Alla mezzora tegola per la Maceratese che perde il suo giocatore migliore fino a quel momento, Tortelli causa infortunio, ed al suo posto entra Massei. Sul finire del tempo infortunio muscolare anche per Nicolosi costretto ad abbandonare il campo rilevato da Massini.

Gara che scivola via senza grosse emozioni nel finale, a parte una conclusione potente ma imprecisa di Massei che sfiora la traversa di Santini, in un primo tempo in cui il maggiore possesso palla dei biancorossi e gli 8 corner calciati non ha sortito pericoli verso la porta fabrianese, con la formazione di Destro attenta a non scoprirsi che ha chiuso ogni varco ad una Rata che ha giocato però troppo sotti ritmo.

Ripresa che si apre al 3’ sugli sviluppi dell’ennesimo corner con colpo di testa in tuffo di Casimirri alto sulla traversa. Il primo ammonito della partita arriva al 7’ del secondo tempo, è Carnevali, a dimostrazione di una vis agonistica tutt’altro alta in campo. Tre minuti dopo difesa ospite che perde palla, D’Ercole la recupera ma tira alto.

E’ il preludio al gol biancorosso che arriva con un lancio in verticale sempre per l’ex Aquila per D’Ercole che si insinua in area, resiste alla carica di un difensore e sull’uscita di Santini lo trafigge con un rasoterra chirurgico.

Rata vicina poco dopo al raddoppio quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo Santini respinge per due volte le conclusioni ravvicinate dei biancorossi. Allora mister Destro prova a trovare risorse dalla panchina effettuando tre sostituzioni per cercare di riequilibrare il punteggio. Arrivano un paio di calci d’angolo per il Fabriano che però non sortiscono pericolo per Santarelli. Al 30’ passaggio in area di Iulitti per De Iulis che si gira e va alla conclusione che incoccia clamorosamente il palo esterno.

Vicinissima la Maceratese al raddoppio che sarebbe più che meritato, vista l’inconsistenza offensiva dei cartai. Gol del 2-0 che arriva sul finire del tempo con un tiro di Mosca respinto da Santini, palla a Pagliari che appoggia a De Iulis che insacca la rete che chiude di fatto la contesa.

Il tabellino:

MACERATESE (4-2-3-1): Santarelli 6; Iulitti 6,5, Casimirri 6,5, Strano 6, Nicolosi 6 (dal 41’ p.t. Massini 6); Misin 5,5, Pagliari 6,5; D’Ercole 7 (dal 33’ s.t. Mosca 6), Tortelli 6,5 (dal 31’ p.t. Massei 6), Cirulli 6 (dal 41’ s.t. Pierluigi s.v.); De Iulis 7. (Farroni, Toscanella, Morandi, Troscè, Pucci). All. Amadio 6,5.

FABRIANO CERRETO (4-4-1-1): Santini 6,5; Barilaro 6, Lucarino 5, Lispi 6 (dal 29’ s.t. Grezzana 5), Carnevali 5,5 (dall’11’ s.t. Gubinelli 5); Capristo 6 (dal 17’ s.t. Useini 5), Gabrielli 6, Nunzi 5,5 (dal 17’ s.t. Carmenati 5), Crescentini 5,5 (dal 33’ s.t. Franconi 5); Magnanelli 6; Bezzicchieri 5. (Bruni, Pataracchia, Santinelli) All. Destro 5.

TERNA ARBITRALE: Ercoli di Fermo 6 (assistenti Serenellini di Ancona e Pontini di Pesaro).

RETI: D’Ercole al 10’ , De Iulis al 44’ s.t.

NOTE: spettatori 300 circa. Ammoniti: Carnevali, Misin, Carmenati, Lucarino. Angoli 12-3. Recupero: 3’ (p.t), 4’ (s.t.).