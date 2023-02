ECCELLENZA - Terzo pareggio consecutivo e quarto risultato utile di fila per gli uomini di mister Amadio, un punto che fa morale e classifica. Esordio nei biancorossi dal primo minuto per Federico Pierluigi (2006) e per Marco Troscè (2005) nelle battute finali

di Andrea Cesca

La Maceratese frena la capolista. I biancorossi tornano a casa con un punto dalla trasferta di Ascoli contro l’Atletico. Una prestazione accorta e diligente, senza disdegnare qualche sortita offensiva che poteva essere sfruttata meglio. 0 a 0 il risultato finale grazie anche ad alcuni interventi decisivi del portiere Santarelli, in particolare nel primo tempo.

Le occasioni migliori per la squadra di Peppino Amadio sono partite dai piedi di D’Ercole, un po’ in ombra nei primi 45’ ma che si è riscattato nella ripresa. Un punto dal peso specifico elevato, considerato il valore dell’avversario, che fa classifica e da morale. E’ il terzo pareggio consecutivo e quarto risultato utile di fila per i biancorossi. Da segnalare l’esordio dal primo minuto di Federico Pierluigi (classe 2006) e quello di Marco Troscè (classe 2005) nelle battute finali. Ad Ascoli la Maceratese deve fare a meno degli under Cirulli e Mancini, sono indisponibili anche Marani (problemi ad un polpaccio) e il lungodegente Bugaro. Debutta dal primo minuto l’attaccante Pierluigi, in porta va Santarelli. L’Atletico Ascoli è senza lo squalificato Vechiarello.

Freddo pungente al “Don Mauro Bartolini” che ieri ha ospitato la sfida di Promozione fra il Monticelli e la Civitanovese. In tribuna c’è il presidente della Figc Marche, Ivo Panichi. Il primo tiro in porta al 9’ è della Maceratese con Tortelli, la prima occasione da rete (17’) dell’Atletico, Santarelli e Casimirri salvano rispettivamente su Minnozzi e Traini. Pagliari è il fulcro del gioco della Maceratese, dopo mezzora di gioco Amadio inverte le posizioni di D’Ercole e Pierluigi. Superata la mezzora Santarelli sfodera una grande parata sul destro in area a botta sicura di Minnozzi. I biancorossi potrebbero sbloccare il risultato al 40’ sugli sviluppi di una ripartenza, D’Ercole però calibra male il pallonetto. Il primo tempo si chiude con le proteste della Maceratese per un tocco di mano in area ospite, non ravvisato dall’arbitro.

In avvio di ripresa Giandomenico fa entrare Marucci che segue come un ombra Pierluigi. Dopo pochi minuti nelle file degli ascolani si fa male Ambanelli, spazio a Di Matteo. L’Atletico è pericoloso al 51’ Minnozzi lanciato verso la porta viene anticipato in uscita da Santarelli. Replica la Maceratese con D’Ercole, il numero dieci entra in area sulla destra e con il sinistro angola troppo il tiro, fuori di poco. Il solito Minnozzi calcia alle stelle l’ennesima occasione, in panchina gli allenatori borbottano, dopo Amadio viene ammonito anche Giandomenico. Nella Maceratese fa il proprio esordio in prima squadra il 2005 Troscè, al 90’ primo angolo della partita per i padroni di casa senza esito. L’Atletico cala alla distanza, la Maceratese si presenta diverse volte in area avversaria ma manca nei sedici metri finali. Partita di sacrificio per De Iulis, punto ottimo per i biancorossi sul campo della capolista.

Il tabellino:

ATLETICO ASCOLI (4-3-1-2): Novi 6; Cicconi 5,5 (1’ st Marucci 6), Lanza 6, Casale 6, Felicetti 6 (38’ st Mattei ng); Ambanelli 6 (4’ st Di Matteo 6), Gabrielli 6, Esposito 6 (38’ st Capponing); Di Ruocco 6; Traini 5,5, Minnozzi 5,5. A disp.: Battistelli, Sabatini, Sbrolla, Filiaggi, Marini. All. Giandomenico.

MACERATESE (4-2-3-1): Santarelli 7,5; Iulitti 6, Casimirri , Strano 6, Nicolosi 6; Tortelli 6 (36’ st Massei ng), Pagliari 7; D’Ercole 6,5, Misin 6, Pierluigi 6 (41’ st Troscè ng); De Iulis 5,5. A disp.: Farroni, Toscanella, Massini, Morandi, Cantarini, Mosca, Pucci. All. Amadio.

TERNA ARBITRALE: Romario Gorreja di Ancona (Paradisi di Pesaro e Principi di Ancona)

NOTE: spettatori 150 circa. Calci d’angolo 1 a 0. Ammoniti Amadio, Esposito, Marucci, Felicetti, Giandomenico, Casale, Tortelli. Recupero: 4’ (1+4).