Il triangolo Pagliari-Tortelli-Misin

funziona a dovere come la difesa.

Ancora carente l’attacco della Maceratese

SOMMA ALGEBRICA - La partita contro la capolista Atletico Ascoli ha confermato quanto di positivo era emerso con il Valdichienti. Mister Amadio è riuscito a costruire una buona squadra per due terzi, reparto offensivo ancora non valutabile per la mancanza di Cirulli e Bugaro

