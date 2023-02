SOMMA ALGEBRICA - Le ultime prestazioni della squadra di Amadio rassicurano sull’immediato futuro

di Enrico Maria Scattolini

MACERATESE di nuovo in superficie (+).

FUORI DALLA ZONA PLAY OUT con il successo di ieri (+) sul Fabriano Cerreto.

LA SCONFITTA INTERNA DEL CHIESANUOVA (-), nell’altro scontro diretto per la sopravvivenza con il Castelfidardo, le ha permesso di allungare il passo sulla formazione di Mazzaferro.

FUORI DAI GIOCHI sembra ormai la Sangiustese con il blitz (+) sul terreno dell’Atletico Gallo.

IN BRILLANTE RECUPERO ANCHE LA SQUADRA CASTELFIDARDENSE, che mantiene sotto tiro (-) la Rata con un solo punto di distacco, al limite della fascia degli spareggi. I ragazzi di Amadio saranno suoi ospiti nella trasferta successiva a quella che affronteranno sabato prossimo a Colli del Tronto, contro l’Azzurra Colli.

UN ALTRO MATCH/SPAREGGIO per salvare la pelle.

ATTENZIONE agli eventuali colpi di coda dello stesso Fabriano Cerreto (-). Si è dimostrato poca cosa all’Helvia Recina (non ha minimamente impensierito Santarelli), ma è guidato da un allenatore della bravura e dell’esperienza di Destro. Potrebbe riscattarsi prima che sia troppo tardi.

LA SITUAZIONE DELLA RATA sembra relativamente tranquilla (+).

DA VALUTARE infatti che anche il dodicesimo posto in classifica probabilmente le assicurerebbe la permanenza in “Eccellenza” per il consistente vantaggio sul Marina di Montemarciano (abbondantemente superiore a dieci punti) .

PER QUESTO MOTIVO i conti debbono essere fatti in particolare sul Chiesanuova, attualmente un gradino sotto.

MA E’ SOPRATTUTTO LA BUONA CONDIZIONE DI FORMA (+) che rassicura sull’immediato futuro dei biancorossi.

STANNO DANDO CONTINUITA’ AI RISULTATI con una striscia di cinque incontri consecutivi d’esito positivo (due vittorie e tre pareggi) dopo la sconfitta di Petriano contro l’Atletico Gallo.

SICURA LA DIFESA (+). Negli impegni succitati ha subito una sola rete.

OTTIMO IL CENTROCAMPO (+) nelle due fasi .

IERI POMERIGGIO ha assorbito con disinvoltura l’anticipata uscita dal campo di Tortelli. Sostituito da Massei, fra i migliori della Rata..

I FUNAMBOLISMI E LA PRECISIONE NELLE CONCLUSIONI DI D’ERCOLE (+++), nonché il ritorno al gol di De Julis, finalmente convincente, hanno compensato i noti limiti dell’attacco.

CHE ATTENDE CON ANSIA il ritorno di Bugaro (+).