ECCELLENZA - A Colli del Tronto finisce 1 a 1: Petrucci risponde a De Iulis. Nel primo tempo gara interrotta per dieci minuti a causa dei gravi infortuni dei centrali locali Sosi e Filipponi. I ragazzi di mister Amadio, ex di turno, conquistano il sesto risultato utile di fila e restano fuori dalla zona playout

di Mauro Giustozzi

La Maceratese mette paura ad una delle big del campionato di Eccellenza, l’Azzurra Colli, ma alla fine deve accontentarsi di un punto, punita dal solito Petrucci che pare avere un conto in sospeso con le maglie biancorosse. Pareggio che sta stretto alla squadra di Amadio che ha dominato la prima mezzora dell’incontro non concedendo nulla all’Azzurra e mancando anche il raddoppio, tempo caratterizzato poi dai gravissimi infortuni di Sosi e Filipponi che hanno spezzato l’inerzia della gara. Nella ripresa Petrucci nell’unico tiro in porta dei piceni ha trovato il pareggio salvando la sua squadra da una sconfitta che si stava profilando, con la Rata che ha cercato a più riprese la rete del successo che avrebbe meritato come testimoniano anche i dieci angoli calciati. Per la Maceratese un risultato che porta a sei la striscia positiva ma che non allontana la zona playout. In evidenza la prestazione della difesa dove ha giganteggiato Casimirri ed un Misin che ben si è adattato al ruolo di centrale. In avanti De Iulis è entrato in tutte le azioni più pericolose, oltre a timbrare il gol che ha sbloccato la partita mentre Pagliari e D’Ercole sono parsi al di sotto delle precedenti prestazioni mentre Tortelli è stato il punto di riferimento.

Al comunale ‘Colle Vaccaro’ la Maceratese si presenta recuperando gli infortunati Tortelli e Nicolosi ma ancora priva di Bugaro, quest’ultimo fuori da parecchio tempo. Indisponibile anche lo squalificato Strano. Dunque mister Amadio, atteso ex della sfida avendo guidato i piceni per tre campionati, deve rimescolare obbligatoriamente le carte in campo schierando Misin al centro della difesa in coppia con Casimirri, il capitano è Tortelli in una gara nella quale i biancorossi vogliono proseguire la serie positiva che dura da cinque turni che hanno portato due vittorie e tre pareggi. Ma la classifica resta preoccupante perché in basso le squadre marciano tutte ad alta velocità.

L’avversario di turno è quell’Azzurra Colli vice capolista del girone, che non perde da sei turni ma che però nelle ultime due partite ha rallentato un po’ l’andatura raccogliendo due pareggi contro Marina e Fossombrone. Il secondo posto in graduatoria è stato conquistato dagli uomini di Stallone grazie a nove vittorie (una anche nell’andata disputata all’Helvia Recina), nove pareggi e appena tre sconfitte: in casa la formazione ha conquistato 15 punti sui 36 totali. L’Azzurra Colli recupera in attacco Petrucci ma non dispone di Alighieri alle prese con uno stiramento all’adduttore, Traversa per l’operazione al polso e Vallorani.

Si gioca in un pomeriggio assolato e con temperature miti su un terreno dalle ridotte dimensioni e con fondo irregolare e gibboso dove la sfera che rimbalza male. Alla prima occasione la Rata sblocca la sfida: calcio d’angolo che si procura De Iulis, va a calciarlo il solito D’Ercole con palla tagliata in area, la difesa azzurra cincischia ne approfitta De Iulis il cui tap in quasi sulla linea di porta regala il vantaggio alla formazione biancorossa, timbrando anche il terzo gol stagionale, secondo consecutivo. Azzurra Colli che accusa il colpo dello svantaggio e subisce la miglior vena della Maceratese che al 10’ potrebbe raddoppiare: Tortelli effettua un traversone in area, la palla arriva a Massei che dribbla il suo diretto avversario e va al tiro che però non inquadra la porta dei piceni. Gara che si sviluppa su ritmi molto alti in questa prima fase dell’incontro. Al 21’ primo squillo della squadra locale con un colpo di testa di Paniconi che però non impegna più di tanto l’attento Santarelli.

La pressione della Rata crea problemi ad un’Azzurra Colli che fatica ad impostare e imporre il proprio gioco contro un avversario molto deciso e determinato in ogni zona del campo. Al 31’ Ciabuschi serve un assist in verticale per Jallow che viene anticipato in uscita ai limiti della propria area da Santarelli. Pochi minuti dopo scontro violentissimo tra Filipponi e Sosi che vengono in contatto con la testa e restano a terra: la partita viene sospesa per oltre dieci minuti. Ad avere la peggio sono sia Sosi (zigomo spaccato) che Filipponi (forte trauma cerebrale) costretti ad abbandonare il campo rilevati da Alfonsi e Cancrini.

Partita che riprende con le squadre che devono riapprocciarsi alla sfida dopo questa lunga pausa. Finale di tempo molto confuso e spezzettato con le squadre che fanno fatica a ritrovare il ritmo partita e di fatto non accade più nulla neanche nei quattro minuti di recupero, decisamente pochi rispetto allo stop dovuto ai due gravi infortuni dei giocatori di casa, concessi dal direttore di gara. Inizio di ripresa con i piceni che agguantano il pareggio: al 5’ fallo al limite dell’area su Jallow, calcio di punizione dalla diagonale sinistra che Petrucci calcia direttamente in porta sorprendendo Santarelli con un tiro potente che si insacca all’incrocio dei pali. Al primo tiro in porta della sua partita l’Azzurra Colli raggiunge il pareggio. E inizia un’altra partita con i padroni di casa che vogliono vincere e la Rata che rintuzza ogni azione cercando anch’essa la rete del raddoppio. Partita apertissima con le squadre che si affrontano senza risparmiarsi. Alla mezzora De Iulis guadagna calcio di punizione dal limite e la conclusione rasoterra di D’Ercole costringe Scartozzi alla deviazione in corner. E subito dopo è ancora l’ala biancorossa ad incunearsi in area ma poi invece di servire i compagni al centro prova il tiro contrato corner. Non succede più nulla fino al termine se non la girandola di sostituzioni che però non incidono più sul risultato finale.

Il tabellino:

ATLETICO AZZURRA COLLI (4-3-3): Scartozzi 6,5; Paniconi 6, Acciarri 6, Aluffi 6, Filipponi 5,5 (dal 45’ p.t. Cancrini 6); Sosi 6 (dal 42’ p.t. Alfonsi 6), Jallow 6,5 (dal 31’ s.t. Del Marro 5,5), Fazzini 6; Ciabuschi 6, Gesuè 6,5, Petrucci 6,5 (dal 25’ s.t. Romanazzo 6). (Castelletti, Zadro, Spadoni, Albanesi, Pacchioli) All. Stallone 6.

MACERATESE (4-2-3-1) Santarelli 5,5; Iulitti 6 (dal 44’ s.t. Troscè s.v.), Casimirri 7, Misin 6,5, Nicolosi 6; Massei 6, Pagliari 5,5; Tortelli 6,5 (dal 44’ s.t. Massini s.v.), D’Ercole 6, Cirulli 6 (dal 38’ s.t. Pierluigi s.v.); De Iulis 7 (dal 35’ s.t. Mosca s.v.). (Marani, Morandi, Mancini, Cantarini, Pucci). All. Amadio 6,5.

ARBITRO: Ismail di Rovereto 6 (assistenti Busilacchi di Ancona e Silvestri di Ascoli).

MARCATORI: 4’ p.t. De Iulis (M), 6’ s.t. Petrucci (A)

NOTE: spettatori 300 circa con folta presenza ospite. Espulso Stallone al 7’ s.t. Ammoniti: Petrucci, Massei, Acciarri, Gesuè, Nicolosi, Scartozzi. Angoli: 10-0. Recupero 4’ (p.t.) e 4’ (s.t.)