“Rata 3”, futuro pieno di incognite

SOMMA ALGEBRICA - L’ultima edizione della rielaborata squadra biancorossa di questa stagione, con in campo diversi nuovi acquisti, non meritava la sconfitta che è maturata a Gallo di Petriano ma ora la situazione si complica. Valdichienti ed Osimana all’Helvia Recina, Sangiustese ed Atletico Ascoli in trasferta saranno i prossimi, temibili, banchi di prova

di Enrico Maria Scattolini

AMADIO ci ha subito provato (+).

AL “GIOVANNI PAOLO II” di Petriano ha subito mandato in campo “Rata 3”, contro l’Atletico Gallo.

L’ULTIMA EDIZIONE della rielaborata squadra biancorossa 2022/2023 (-).

MA IL TENTATIVO non è riuscito (-).

I PESARESI HANNO RISCATTATO la sconfitta d’ inizio campionato subita all’Helvia Recina. Che, come noto, ha coinciso con l’unico successo interno fin qui ottenuto dai biancorossi.

CI SONO RIUSCITI anche con un pizzico di fortuna (-): il verdetto ha infatti punito al di là dei propri demeriti gli ospiti, autori di una buona ripresa.

SOPRATTUTTO QUANDO PAGLIARI (+) ha preso il posto di Misin.

SOLO LA BRAVURA DI ANDREANI (+), il portiere locale, ha impedito alla “Rata/3” di raggiungere il pareggio, nel finale, su conclusione di Massei.

RESTA IL FATTO (-) che si è interrotto il trend dei suoi ultimi cinque risultati positivi in trasferta; che la Sangiustese si è allontanata dalla linea di demarcazione del rischio playout; e che il futuro prossimo è pieno d’incognite contro avversari difficili (Valdichienti ed Osimana all’Helvia Recina, Sangiustese ed Atletico Ascoli fuori casa).

DICEVO DELLA DECISIONE DI AMADIO (+) di giocarsi le sue carte migliori con l’immediato utilizzo dei rinforzi del mercato di riparazione.

SUBITO IN AZIONE uno per reparto.

IL TERZINO NICOLOSI (+) ha superato il test; vivace l’esterno alto D’Ercole (++) , che più volte ha tentato di creare superiorità numerica sulla fascia destra, talvolta riuscendovi ma mai trovando un compagno pronto all’appuntamento sul centro area pesarese.

DELUDENTE INVECE il mediano Misin.

NON A CASO, il miglioramento della manovra biancorossa ha coinciso con il subentro di Pagliari nel suo ruolo (primi minuti del secondo tempo).

NON SUFFICIENTE (-) però a provocare seri motivi d’imbarazzo all’attenta difesa dell’Atletico Gallo. Salvo la chance di Massei e poco altro con due colpi di testa di Casimirri e De Iulis (che ha confermato la sua evanescenza offensiva).

CONDIVISE LE SCELTE DI AMADIO, ma non in toto (-).

CONSIDERATE LE CONDIZIONI DI FORMA DI MISIN, sicuramente a conoscenza dell’allenatore, a mio parere sarebbe stato opportuno utilizzare Massei al posto di Mancini. Scelta possibile dal momento che la Maceratese ha schierato quattro under.

COSI’ COME, nell’arrembante fase conclusiva (+), non sarebbe stata un’idea peregrina l’inserimento in attacco di un giocatore fresco, agile e dotato di dribbling come Pagliari.

PER ALTRO era già entrato in entrato in attività Pucci. Centrocampista di professione.

DI DETTAGLIO, in ogni caso, le eventuali responsabilità del mister (+).