SOMMA ALGEBRICA - Il pari con il Montefano all'Helvia Recina è arrivato nel finale di un match giocato su un campo pesantissimo, che ha impedito di esaltare l'aspetto tecnico dei biancorossi. Gli uomini di Amadio dimostrano carattere e restano fuori dalla temuta zona playout

di Enrico Maria Scattolini

CONVULSIONI NEL FINALE di un derby per il resto piatto (-) fra Maceratese e Montefano.

INIZIATO CON IL DESTINO DEL PAREGGIO per la pioggia che ha ridotto il terreno dell’Helvia Recina al limite della praticabilità (-).

CONTENENDO QUINDI IL POTENZIALE OFFENSIVO degli ospiti, che si sono presentati con il biglietto da visita del miglior attacco del girone (+).

ANCHE SE POCO PRODUTTIVO in trasferta (-).

DI CONSEGUENZA PARTITA giocata soprattutto a centrocampo. Senza sussulti (-), salvo appunto quello che è accaduto nel quarto d’ora conclusivo.

CON IL MONTEFANO IN VANTAGGIO (+) poco dopo la mezz’ora della ripresa con il calcio di rigore di Palmucci, e la Rata in grave difficoltà per l’urgenza di rimediare in poco tempo confidando in frombolieri fin lì latitanti.

ECCETTUATO UN DIAGONALE DI DE JULIS (+) deviato in angolo da Rocchi.

A TOGLIERE LE CASTAGNE DAL FUOCO ci ha però pensato il più giovane dei biancorossi.

IL DICIASSETTENNE PIERLUIGI (+++), schierato pochi minuti prima da Amadio, come extrema ratio, al posto di Cirulli.

IMPROVVISO (ed anche…inatteso) il suo tiro che ha chiamato finalmente al lavoro il portiere avversario, bravo nella correzione in angolo. Da copione l’appuntamento di D’Ercole con il gol nel successivo corner. Un amen prima del triplice fischio di chiusura.

DI QUI un pari che dà ossigeno alla classifica della Rata (+), permettendole di restare fuori dalla temuta zona playout.

DOMENICA PROSSIMA il match/scontro a Castelfidardo (battuto di stretta misura dal Fossombrone) anticiperà probabilmente l’epilogo di queste ultime partite del torneo.

CHE DOVREBBERO COMUNQUE ESSERE DI SALVEZZA (+) per la solidità, anche psicologica, della Maceratese e il… salvacondotto del Marina di Montemarciano che, nonostante i recenti progressi, accusa un distacco di sedici lunghezze nei suoi confronti.

ASSICURANDO PERTANTO ANCHE AL DODICESIMO posto (vertice della zona rischio, attualmente occupato dal Chiesanuova) certezza di permanenza in “Eccellenza”. Fermo restando un dècalage minimo non inferiore a dieci punti.

CONTRO IL MONTEFANO LA RATA ha fatto il suo dovere sul piano agonistico (+).

SOTTO IL PROFILO TECNICO non può essere giudicata, al pari degli avversari, per le condizioni climatiche (-) che non le hanno consentito di confermare la capacità di manovra di questi ultimi tempi.

NONOSTANTE UN CENTROCAMPO ESPERTO, pur se l’infortunio di Nicolosi (-), quasi allo scadere della prima frazione di gioco, ha costretto l’allenatore biancorosso a modificarlo arretrando Tortelli a fianco di Strano e sostituendolo con l’opaco Pucci.

NESSUN PROBLEMA IN DIFESA (+), battuta ancora una volta su calcio piazzato.

L’ATTACCO ha combinato poco (-), oltre alla succitata iniziativa di De Julis e naturalmente al colpo di testa vincente di D’Ercole.

MA ERA PRATICAMENTE IMPOSSIBILE fare di più.