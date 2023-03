ECCELLENZA - I biancorossi domenica di scena al Carotti. Tutte le informazioni per l'acquisto dei tagliandi

Maceratese, per la gara di Jesi in programma domenica sarà possibile acquistare il tagliando in prevendita nella giornata di domani (sabato) nella tabaccheria Monachesi di via dei Velini in orari di apertura.

Sarà comunque possibile comprare il biglietto al botteghino del settore ospiti dell’impianto sportivo “Carotti”. Ecco le indicazioni per raggiungere lo stadio: la via di accesso è via Gianandrea, a senso unico. Dopo circa 150 metri sulla sinistra si trova il botteghino per la biglietteria e l’accesso al settore ospiti (cerchiato in rosso). Il settore ospiti è indicato in blu.