CORONAVIRUS - Il capo della Protezione civile: «Si sta operando per emanare un provvedimento per tutte le regioni in cui non ci sono casi positivi e in cui si adotterà una regola comune anche per evitare la confusione»

«Ho sentito il presidente delle Marche Ceriscioli anche nel corso del pomeriggio. Non condivido questa scelta, è una scelta della Regione». A dirlo Angelo Borrelli, capo della Protezione civile che in questo momento sta gestendo a livello nazionale l’emergenza dovuta ai focolai italiani di Coronavirus. «Si sta operando per emanare questa ordinanza per tutte le regioni in cui non ci sono casi positivi e in cui si adotterà una regola comune anche per garantire ai cittadini un orientamento uniforme ed evitare la confusione», aggiunge Borrelli, in diretta su Skytg24 poco fa.

L’annuncio dell’ordinanza che nelle Marche chiude scuole e università e luoghi culturali e sospende le manifestazioni pubbliche per una settimana è stato dato dal governatore Luca Ceriscioli poco dopo le 18,30. Già ieri il governatore aveva convocato una conferenza stampa per annunciare le misure ma era stato interrotto in diretta dal premier Giuseppe Conte che da stamattina è al lavoro con le Regioni per stabilire, appunto, linee di condotta comune anche per le regioni dove non ci sono casi accertati di contagio (come le Marche). A rendere necessarie le misure così stringenti, sostiene Ceriscioli, è stato un caso confermato a Cattolica, al confine quindi con la nostra regione. L’agenzia LaPresse riferisce che secondo fonti di Governo, l’esecutivo resta contrario all’ordinanza sulla chiusura delle scuole diramata dalla Regione Marche. Se la linea non dovesse cambiare nonostante i contatti in corso, viene spiegato, il Governo potrebbe decidere di impugnarla. A dirlo anche lo stesso Ceriscioli, lo rende noto l’AdnKronos che riporta le parole del governatore: «Boccia (ministro per gli Affari regionali, ndr) mi ha detto che il Governo impugnerà l’ordinanza».