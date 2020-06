Il Consiglio regionale

sospende gli eventi del 50esimo

CORONAVIRUS- In via precauzionale le manifestazioni per la ricorrenza della nascita della Regione sono state rimandate a data da destinarsi. Idem per le visite formative in aula e nella sede di Palazzo delle Marche. Il 3 marzo il governatore Ceriscioli durante l'assise relazionerà sulla situazione complessiva e sulle iniziative attivate

25 Febbraio 2020 - Ore 15:07 - caricamento letture

