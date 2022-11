Una prestazione fra le più brutte

nella storia del calcio biancorosso,

ma Trillini paga anche colpe non sue

SOMMA ALGEBRICA - Contro il Castelfidardo l'allenatore ha arretrato Tortelli privando la squadra di un elemento fondamentale a centrocampo e schierato Bugaro come vertice del triangolo intermedio d’interdizione e costruzione. Un doppio errore costato caro, ma il tecnico ha gestito un parco giocatori solo in minima parte scelto da lui. Resterà comunque nei cuori dei tifosi per il record di vittorie consecutive e per la rimonta che ha portato alla promozione in Eccellenza

