Maceratese, colpo a centrocampo:

preso il giovane De Marzo,

cresciuto tra Pescara e Juventus

ECCELLENZA - Il 20enne arriva dall’Afragolese dove ha collezionato 27 presenze nella scorsa stagione in Serie D

16 Settembre 2022 - Ore 18:29 - caricamento letture

La Maceratese rinforza il centrocampo, preso il classe 2002 Lorenzo De Marzo. «Centrocampista centrale dalla stazza fisica imponente e dalla tecnica sopraffina, arriva dall’Afragolese in serie D dove ha collezionato nella scorsa stagione 27 presenze – si legge in una nota del club -. Prima di allora una lunga trafila nelle giovanili della Juventus e del Pescara». Il giocatore è già a disposizione di mister Trillini in vista del match di domenica nella tana del Valdichienti Ponte.

