ECCELLENZA - Succede tutto ad inizio ripresa. Guzzini porta in vantaggio i locali, Tortelli pareggia per i biancorossi, sostenuti da circa 200 tifosi

di Mauro Giustozzi

Emozioni concentrate in sessanta secondi, il botta e risposta tra Montefano e Maceratese ad inizio secondo tempo che fissa un pareggio alla fine giusto, nonostante entrambe le squadre abbiano provato per almeno un’ora di gioco a superarsi. Ma la scarsa precisione degli attaccanti delle due squadre ha zavorrato la possibilità di conquistare i tre punti che sarebbero stati molto utili, seppur per obiettivi diversi, alle due formazioni. E’ il primo pareggio di stagione tra i due club, dopo i rispettivi successi casalinghi ottenuti in Coppa Italia.

La squadra di Trillini ha sicuramente riscattato e cancellato la pessima prestazione di una settimana fa, confermando nonostante le molte assenze di avere una sua fisionomia ed un gioco che però mostra sempre limiti evidentissimi quando si tratta di concretizzare in gol le occasioni create. Non a caso la rete del pareggio è arrivata da Tortelli retrocesso in difesa dopo l’infortunio capitato a Casimirri. Un punto che serve più per ridare fiducia e morale che non per la classifica ad un ambiente scosso da questo inizio di campionato in salita. Il Montefano ha invece confermato tutto quanto di buono ha saputo costruire in questo scorcio di stagione che fa presagire un torneo ricco di soddisfazioni. E’ una Maceratese chiamata a cancellare la sconfitta casalinga contro l’Azzurra Colli: giocatori e soprattutto mister Trillini sono sotto osservazione perché di fronte ad un ulteriore sconfitta, condita da una prestazione insufficiente, la società potrebbe intervenire per dare una svolta con la sostituzione dell’allenatore.

Al seguito della Rata almeno 200 tifosi arrivati da Macerata nonostante il periodo negativo attraversato dai biancorossi in campionato. Al campo sportivo dell’Immacolata è sempre emergenza nell’organico in quanto sono ben quattro i calciatori biancorossi ancora out: gli infortunati De Marzo, Pucci, Cirulli e lo squalificato Massini. Riappare capitan Loviso che però si accomoda in panchina. Aggregati anche i due ultimi calciatori ingaggiati in settimana, il difensore esterno Alessandro Mancini (ex Castelfidardo, Mestre dopo le giovanili nell’Ascoli) e il centrocampista Matteo Bernaccini per il quale si tratta di un ritorno in biancorosso dopo la stagione 2019-20, reduce dall’esperienza lo scorso anno in Eccellenza prima con il Riccione e poi con il Campagnola. Avvio di gara su gran ritmo su entrambi i fronti. Molto aggressiva la squadra viola come suo costume ma anche la Rata risponde per le rime.

E’ degli ospiti la prima palla gol che arriva al 10’: imbucata in verticale di Bugaro per Papa che entra in area un po’ defilato prova la conclusione ma è bravo Rocchi a chiudere sul primo palo deviando la sfera in calcio d’angolo. La replica del Montefano si concretizza con un cross in area per Bonacci che viene però anticipato con una bella uscita dal portiere Santarelli. Ma due minuti dopo si ferma il difensore centrale Casimirri che accusa un problema muscolare ed è costretto ad abbandonare il campo di gioco. Rata che perde uno dei suoi migliori elementi, pilastro della retroguardia. Mister Trillini attende qualche minuto ed al 22’ manda dentro Loviso retrocedendo Tortelli sulla linea dei difensori per rimediare all’uscita di Casimirri. Montefano che aumenti i giri della sua azione e va vicinissimo al gol al 25’ quando Dell’Aquila si fa notare per una mezza rovesciata dentro l’area piccola di rigore con sfera fuori di poco. Partita che va a strappi, con grande pressione sui portatori di palla il che impedisce di ragionare costringendo a velocizzare spesso la manovra il che comporta molti errori di misura. Al 33’ Maceratese che va vicina al gol con un’azione della coppia di attaccanti: Papa innesca Mosca in area il quale però non riesce a battere Rocchi, con la porta oramai vuota, con azione però che viene fermata per fuorigioco molto dubbio del centravanti pugliese. La replica dei padroni di casa viene sempre da Bonucci, la punta più pericolosa dei viola, che costringe Santarelli ad una parata di una certa difficoltà. Chiusura con una conclusione di Rivamar che chiama il portiere viola alla respinta. Buon primo tempo dei biancorossi che però confermano la loro difficoltà a trovare la via del gol al cospetto di un Montefano sempre molto determinato e combattivo ma poco pungente in prima linea.

Avvio di ripresa coi fuochi artificiali con vantaggio del Montefano ed immediato pareggio della Rata. All’8’ traversone di Morazzini che viene sfruttato in area dall’incursione di Guzzini, tra i migliori in campo, che sotto misura insacca per il gol del vantaggio. Palla al centro, riprende il gioco la Maceratese che e agguanta l’immediato 1-1 grazie ad un’insistita azione nell’area viola di Tortelli che, in mischia, trova il pertugio vincente e poi va a festeggiare coi compagni. In precedenza al botta e risposta in sessanta secondi era stato invece Papa a divorarsi una clamorosa palla gol che poteva dare il vantaggio alla sua squadra. Partita che poi accusa una stasi con il gioco che ristagna prevalentemente a metà campo, interrotto solo da una conclusione di Candidi che però termina lontano dalla porta difesa da Santarelli. Viola più intraprendenti nell’ultimo quarto d’ora ma squadre che sembrano accontentarsi della spartizione della posta in palio e così nei restanti minuti della ripresa succede ben poco fino al triplice fischio finale dell’arbitro Tedesco.

Il tabellino:

MONTEFANO – MACERATESE 1-1

MONTEFANO (4-3-3): Rocchi; Morazzini, Moschetta, Mercurio, Postacchini; Guzzini, Sindic (dal 14’ s.t. Candidi), Palmucci; Dell’Aquila (dal 38’ s.t. Stampella), De Marco (dal 14’ s.t. De Luca G.), Bonacci. (Bentivogli, Monaco, CamilloniF., Camilloni S., Boccanera, Trabelsi). All. Mariani.

MACERATESE (4-3-3): Santarelli; Marino, Casimirri (dal 22’ p.t. Loviso), Strano, Toscanella; Rivamar (dal 20’ s.t. Battezzati), Massei, Tortelli; Mosca (dal 20’ s.t. Diop), Papa, Bugaro (dal 42’ s.t. Mancini). (Marani, Morandi, Carpano, Bernacchini, Pierluigi). All. Trillini.

TERNA ARBITRALE: Tedesco di Battipaglia (assistenti Silvestri di Ascoli e Caporaletti di Macerata).

MARCATORI: Guzzini all’8’s.t., Tortelli al 9’ s.t.

NOTE: spettatori 400 circa con foltissima presenza ospite. Ammonito Sindic. Recupero: 1’ (p.t.), 4’ (s.t.).