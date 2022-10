MACERATA - Aveva 67 anni, è stato direttore sportivo di diverse squadre della provincia. I ricordi commossi di Gilberto Pierantoni, Roberto Lattanzi e Patrizio Domizi

di Andrea Cesca

Morto Roberto Agostinelli, stroncato da una grave malattia, scoperta da poco tempo. Uomo di calcio, direttore sportivo di tante realtà dilettantistiche locali, Roberto Agostinelli aveva 67 anni ed era ricoverato da pochi giorni all’hospice di San Severino dove è deceduto questa mattina. L’ultima esperienza in ambito sportivo era stata al Corridonia del presidente Sandro Procaccini. A Macerata aveva lavorato con la Vis del presidente Umberto Moretti e con la Maceratese di Massimo Paci.

Gilberto Pierantoni, che di quella Maceratese era stato allenatore, non riesce a trattenere le lacrime: «Un grande uomo, un grandissimo amico». Roberto Agostinelli era stato dirigente anche ad Urbisaglia, Pollenza, con l’Elpidiense Cascinare. «Mi dispiace tantissimo – dice Roberto Lattanzi, attuale allenatore del Casette Verdini – Ero giocatore in quella squadra ad Urbisaglia, ho un bellissimo ricordo».

«Non posso credere che te ne sei andato amico mio – scrive su Facebook Patrizio Domizi, massaggiatore per tantissimi anni alla Maceratese ma anche alla Vis Macerata, ora al Tolentino – Mi mancherai e non finirò mai di ringraziarti per la stima che avevi nei miei confronti».

Roberto Agostinelli lascia due figli, Alessio ed Alice e la moglie Patrizia.