La Maceratese ha esonerato il tecnico Sauro Trillini dopo la sconfitta di ieri contro il Castelfidardo (leggi l’articolo), il terzo ko consecutivo in casa.

Una prestazione molto deludente che ha scaturito la contestazione della Curva Just da metà secondo tempo e un forte disappunto anche in tribuna per una squadra incapace di effettuare tiri verso la porta avversaria nell’ultima mezzora di gara a testimonianza della pochezza della prestazione effettuata in una partita così importante e determinante per il proseguo del campionato. Quello di ieri era infatti uno scontro salvezza con la Maceratese che si ritrova in quart’ultima posizione a 8 punti, due avanti proprio al Castelfidardo. Al termine della partita l’esonero di Trillini era nell’aria visto che la panchina era già traballante.

A ufficializzarlo è stata questa mattina la società con la solita breve nota: «La SS Maceratese comunica l’interruzione del rapporto professionale con Sauro Trillini. Al mister vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto con serietà e passione, a lui i migliori auguri per il proseguo della carriera. Nelle prossime ore verrà reso noto il nome del nuovo allenatore».

In pole per il post Trillini c’è Luigi Bugiardini. Circolano anche i nomi di Roberto Vagnoni e Peppino Amadio. L’obiettivo non potrà che essere conquistare la salvezza in questo campionato di Eccellenza.

