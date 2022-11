Maceratese, per la panchina c’è Amadio

ECCELLENZA - Dopo l'esonero di Trillini la società ha individuato il 51enne tecnico ascolano come nuovo allenatore. Si attende l'ufficialità

Sarà Peppino Amadio il nuovo allenatore della Maceratese. Si attende solo l’ufficialità dalla società. A stretto giro dall’esonero di mister Sauro Trillini la società biancorossa ha individuato il 51enne tecnico ascolano come sostituto. Reduce da tre stagioni in Eccellenza con l’Atletico Azzurra Colli, Amadio precedentemente aveva portato il San Marco Servigliano dalla Prima categoria all’Eccellenza. Classe 1971, con una lunga carriera alle spalle da giocatore protagonista nei campi dilettantistici, Amadio è un tecnico di esperienza, come dimostrano i successi ottenuti con Atletico Piceno, Atletico Truentina e Servigliano.

La Maceratese questa mattina aveva comunicato l’esonero di mister Sauro Trillini dopo la sconfitta casalinga di ieri nello scontro salvezza contro il Castelfidardo. Amadio era uno dei tre papabili assieme a Luigi Bugiardini e Roberto Vagnoni.

(in aggiornamento)