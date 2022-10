Maceratese, colpo in attacco:

ingaggiato Makhtar Diop

ECCELLENZA - Il 23enne centravanti senegalese, ex Rimini e Sammaurese, sarà subito a disposizione per il match casalingo di domenica contro l'Atletico Ascoli. In porta debutterà Marani, out Mosca e Strano, capitan Loviso e Pucci verso il recupero

di Mauro Giustozzi

Dal portiere al centravanti la Maceratese cambia volto in vista del difficilissimo confronto che l’attende domenica prossima contro il lanciatissimo Atletico Ascoli di mister Giandomenico. La società ha ufficializzato l’acquisto di Makhtar Diop, attaccante senegalese di 23 anni che dal suo arrivo in Italia ha militato soprattutto in squadre romagnole di serie D: cinquantaquattro presenze tra Sammaurese e Rimini per complessivi 7 gol segnati.

Diop è un terminale offensivo che può agire sia da punta centrale ma anche da esterno sinistro, col suo piede forte che resta comunque il destro. Già domani il nuovo attaccante effettuerà il primo allenamento in biancorosso agli ordini di mister Trillini e, alla luce dell’assenza dello squalificato Mosca, out con Strano anch’egli incappato nell’espulsione ad Osimo, potrebbe ritagliarsi uno scampolo di gara nella sfida con i piceni.

Al pari di Mosca e Papa anche Diop è un giocatore comunque giovane che andrà a rinforzare una prima linea che ha sinora mostrato poca concretezza e pericolosità in questo scorcio di stagione, con appena 4 gol segnati in altrettante partite disputate dalla Rata e con un solo centro degli attaccanti, quello di Papa nell’incontro di esordio. Tra le buone notizie che giungono dall’infermeria biancorossa la possibilità di poter recuperare sia Pucci che soprattutto capitan Loviso a centrocampo, con mister Trillini che avrà a sua disposizione anche il portiere Marani arrivato in settimana a rinforzare l’organico dopo il forfait accusato dal secondo portiere Ferroni infortunato.

Acquisti che sono arrivati dal mercato degli svincolati perché fino a dicembre, quando riaprirà la possibilità di effettuare acquisti di calciatori vincolati ai club, altro non si poteva fare. Ma era evidente la necessità di intervenire immediatamente anche per allargare una rosa ristretta che davanti ad infortuni e squalifiche aveva mostrato la corda. Infine da segnalare che la successiva partita casalinga della Maceratese contro l’Atletico Azzurra Colli è stata anticipata a sabato 22 ottobre sempre alle ore 15 in quanto la domenica successiva all’Helvia Recina sarà di scena la Recanatese in serie C.

