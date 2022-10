La Maceratese difende il suo Helvia Recina:

«Manto erboso curato da professionisti»

CALCIO - La società risponde alle dichiarazioni di Giovanni Pagliari, tecnico della Recanatese ed ex bandiera biancorossa: «Auguriamo alla sua squadra di poter disputare quanto prima le gare interne nel proprio campo sportivo»

«Pensando al mio vecchio Helvia Recina, quando ci giocavo io, mi vengono le lacrime agli occhi, perché ora è veramente un campo impresentabile». Così ieri sera il tecnico della Recanatese Giovanni Pagliari nel post-partita del match pareggiato 0-0 contro la Lucchese (leggi l’articolo). La formazione giallorossa, neopromossa in Serie C, da inizio stagione gioca allo stadio di Macerata in attesa dei lavori per l’omologazione del “Tubaldi” di Recanati dove dovrebbero tornare a giocare tra circa un mese.

La Maceratese nn ha preso bene le dichiarazioni di Giovanni Pagliari, indimenticato attaccante biancorosso all’inizio degli anni Ottanta (lui e Moreno Morbiducci erano soprannominati i “gemelli del gol” e sono sempre rimasti nei cuori dei tifosi).

Così questa sera la società ha inviato una nota di replica: “La SS Maceratese intende prendere le distanze dalle dichiarazioni rilasciate proprio da una sua storica bandiera qual è Giovanni Pagliari. La gestione del manto erboso dell’Helvia Recina è affidata a professionisti esperti del settore scelti dal club biancorosso proprio per le loro capacità. La società US Recanatese conosceva da ben prima dell’inizio della stagione il terreno di gioco con valutazioni effettuate da propri emissari. Il Comune di Macerata inoltre si è aggiudicata il bando riqualificazione urbana previsto dal Pnrr per 7 milioni, quattro di questi saranno dedicati al principale impianto sportivo della città. Questo consentirà di apportare importanti migliorie strutturali. Infine auguriamo alla squadra giallorossa di poter disputare quanto prima le gare interne presso il proprio campo sportivo “Tubaldi”, dove i giocatori hanno certamente maggiore confidenza“.

