Lo stadio in memoria di Brizi

«Il Comune si è già mosso»

MACERATA - L'assessore Riccardo Sacchi assicura che da qualche giorno gli uffici hanno iniziato a raccogliere i dati biografici per poi richiedere il nullaosta alla Prefettura per contitolare l'Helvia Recina. Fino ad oggi l'iniziativa dell'amministrazione non era stata resa nota

Il tempo per Andrea Perticarari, consigliere comunale del Pd, di depositare l’ordine del giorno con la richiesta di contitolare lo stadio Helvia Recina a Giuseppe “Pino” Brizi ed ecco arrivare la replica del Comune, in particolare dell’assessorato allo Sport guidato da Riccardo Sacchi.

«In merito – si legge nella nota dell’Ente locale – alla proposta di cointitolare lo stadio Helvia Recina a Giuseppe Brizi, si rileva che l’assessorato allo Sport e i competenti uffici hanno avviato già da tempo l’istruttoria e la procedura è già in corso. Come espresso in più occasioni – titolo di Macerata Città Europea dello Sport 2022, manutenzioni degli impianti sportivi, eventi sportivi di grande richiamo e molto altro – l’Amministrazione ha posto al centro dell’azione di governo lo sport, senza dimenticare la valorizzazione di storiche figure sportive maceratesi che si sono contraddistinte a livello nazionale e internazionale sul solco di quanto già fatto in occasione dell’intitolazione del campo sportivo di Collevario al “Maestro” Tonino Seri».

Il messaggio finale del Comune: «Proprio per questo, da tempo, abbiamo avviato le procedure finalizzate a cointitolare lo stadio Helvia Recina a “Pino” Brizi tenendo presente che sono imprescindibili il coinvolgimento e un percorso comune con la famiglia del campione maceratese».

Vero è che la cosa più importante è il risultato finale, non solo l’autore del calcio di inizio, intanto all’assessore Sacchi sono stati chiesti i documenti dell’istruttoria avviata da tempo di cui si parla nella replica a Perticarari: « Da qualche giorno è la risposta dell’amministratore – gli uffici hanno iniziato a raccogliere i dati biografici per poi inviare la scheda alla prefettura per il nulla osta». Fino ad oggi non era stata data alcuna comunicazione dall’amministrazione comunale.

