Centenario Maceratese,

le vecchie glorie sfileranno

prima dell’esordio in campionato

ECCELLENZA - Appuntamento domenica prossima all'Helvia Recina, prima della partita contro l'Atletico Gallo Colbordolo. Sabato agli Antichi Forni l'inaugurazione della mostra fotografica con vessilli e cimeli di un secolo di storia curata dalla tifoseria

4 Settembre 2022 - Ore 15:23 - caricamento letture

In occasione della gara inaugurale dell’Eccellenza di domenica prossima con l’Atletico Gallo, la Maceratese chiama a raccolta la città e da il via ai festeggiamenti per i cento anni del club. Allo stadio Helvia Recina sfileranno le vecchie glorie biancorosse che saluteranno il pubblico mezz’ora prima del fischio d’inizio in programma per le 15. Nomi altisonanti che rievocano i trionfi del passato. Molti di loro torneranno a Macerata appositamente dopo anni e anni. Subito dopo il triplice fischio gli stessi raggiungeranno la piazza e i locali degli “Antichi Forni” dove la tifoseria, in collaborazione con la società e l’amministrazione comunale che ha messo a disposizione gli spazi, sta allestendo una suggestiva mostra fotografica con vessilli e cimeli di un secolo di storia. L’inaugurazione della mostra è prevista per sabato prossimo a partire dalle 18. «Ci sono inoltre in serbo, nel corso della stagione, altre iniziative dedicate a questa grande ricorrenza – scrive la Maceratese -. Tutti allo stadio, per la Rata e per la storia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA